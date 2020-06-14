Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

<br>Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışmasıyla 2 sürücü de ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürüldü.<br>Kaza, gece yarısı MuğlaAydın karayolu Madenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 48 YN 337 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Y.Ş.'nin kullandığı 48 ADK 664 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 100 metre ileride refüje çarparak durabildi.<br>Kazada, her iki aracın sürücüsü de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ<br>2020-06-14 01:39:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.