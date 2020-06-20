Tekneye ne lazımsa CarrefourSA Mavi’den tedarik edilecek CarrefourSA Mavi “Tekneye Ne Lazımsa” diyerek denize açıldı

Yaz sezonun başlaması ile CarrefourSA’nın su üstünde yaşayanlara yönelik verdiği market hizmeti başladı. Mavi vatanda hizmet veren CarrefourSA’nın denizdeki marketi Mavi adlı market tekne sezon boyunca denizde yaşayanlara hizmet verecek.

CarrefourSA, "Mavi" isimli teknesiyle Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’te haftanın yedi günü hizmet vermeye başladı. Ekim ayına kadar Göcek koylarında hizmet verecek olan Mavi,su üstünde yaşayanların her türlü market ihtiyacını karşılayacak. Toplam 50 metrekare alışveriş alanına sahip olan 16 metre uzunluğundaki CarrefourSA Mavi, sabah 08.00’den akşam 20:00'ye kadar Göcek’te 20 farklı koy ve 6 restauranta uğrayarak taze gıdadan ete, balıktan deniz ürünlerine kadar temel gıda ürünlerinde tüketicilerine toplam 1000 çeşit ürün sunuyor.

CarrefourSA Satış Grup Müdürü Ersin Ceylan yaptığı açıklamada, hayatımıza giren pandemi ile birlikte kontrollü sosyal hayatın, yat turizmine olan ilgiliyi arttırdığını belirtti.

Göcek Koylarına tatilcileri ilgisinin artığını söylenen Ceylan “İnsanlar tatillerinin teknede daha güvenilir ortamda ve kendilerini izole ederek yapacaklar. Toplam 50 metrekare alışveriş alanına sahip olan 16 metre uzunluğundaki CarrefourSA Mavi, paketli yaş sebze – meyveden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılıklardan kuru gıdaya, donmuş gıdalardan içeceklere, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinden deniz – plaj ürünlerine kadar yüzlerce farklı çeşit ürünüyle müşterilerine hizmet götürüyor. CarrefourSA Mavi, özel siparişler olduğu zaman marinadaki CarrefourSA marketinden temin ederek ilgili müşterisine ulaştırıyor" dedi.

"Fiyatlar aynı"

Koylarda hizmet veren yüzen market CarrefourSA Mavi'de normal mağazalardaki fiyatların aynısı uygulanırken, hizmet tatillerini teknelerde yapanlar ve su üstünde yaşayanlara büyük kolaylık sağlıyor.

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