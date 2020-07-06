Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4)

DHA

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4)

<br>TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ<br>Bodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-06 19:13:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (3)
YEREL HABERLER Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi ...
Bodrum´da kaptansız bot korkuttu
YEREL HABERLER Bodrum´da kaptansız bot korkuttu
Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan ...
Av tüfeğiyle eşini öldürdü
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle eşini öldürdü
Başkan Atıcı, TZOB Başkanı Bayraktar'a Muğla'daki tütün üretimi hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Atıcı, TZOB Başkanı Bayraktar'a Muğla'daki ...
Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi ...
Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Uçuruma düşmekten son anda kurtuldular
2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken yakalandı Bodrum’da 2 kişiyi öldüren katil zanlısının yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER 2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı ...
Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı
Ukrayna Büyükelçisinden ‘Muğla’ teşekkürü Önceki hafta Muğla Valisi’ni ziyaret eden Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dalaman’a ilk Ukrayna turist kafilesinin inmesinin ardından sosyal medya hesabından teşekkür etti.
YEREL HABERLER Ukrayna Büyükelçisinden ‘Muğla’ teşekkürü Önceki ...
Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi ...
Turgut Şelalesi’ne yiyecekle giren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Ankara’dan gezmeye gelen aile, şelaleye 130 bin lira para ödediğini belirten şahıstan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Turgut Şelalesi’ne yiyecekle giren yerli turistlerin ...
Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve ...
Datça´da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Datça´da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Şov değil kaza Kaptansız kalan bot, herkesi korkuttu
YEREL HABERLER Şov değil kaza Kaptansız kalan bot, herkesi korkuttu
Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisini komandolar arıyor
YEREL HABERLER Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisini ...
Datça sezonun en hareketli günlerinden birini yaşıyor
YEREL HABERLER Datça sezonun en hareketli günlerinden birini yaşıyor
Ünlü tenisçi Nadal´ın yatı Göcek´te kaza yaptı, yatta hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Ünlü tenisçi Nadal´ın yatı Göcek´te kaza yaptı, yatta ...
Uçak, “Başbağlar katliamı hala derin bir yara” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 33 yıl önce PKK terör örgütünün en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar katliamının 27’nci yılında acısının hala taze olduğunu söyledi.
YEREL HABERLER Uçak, “Başbağlar katliamı hala derin bir yara” Eğitim ...
Muğla’nın ‘Mor’ tarlalarına ziyaretçi akını Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi’nde 5 dönüm dikilen lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor.
YEREL HABERLER Muğla’nın ‘Mor’ tarlalarına ziyaretçi akını Muğla ...
Bodrum’da altyapının 23,5 kilometresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Yarımadasında Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olan 120 Milyon TL’lik alt yapı çalışmasının 23,5 kilometresi tamamlandı.
YEREL HABERLER Bodrum’da altyapının 23,5 kilometresi ...
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
YEREL HABERLER Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi
Marmaris'te şehre inen yaban domuzlarını elleri ile beslediler
YEREL HABERLER Marmaris'te şehre inen yaban domuzlarını elleri ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X