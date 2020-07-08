Fethiye’de bin kişilik öğrenci yurdu inşaatı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından Muğla’nın Fethiye İlçesinde Bin kişilik öğrenci yurdunun yapımına başlanıldı. İşletme Fakültesi yanında bulunan 110 dönüm alan içerisinde yapılacak olan öğrenci yurdu projesinde Sosyal tesis, Giriş kontrol binası ve Yönetim binası spor alanları olacak.



Geçtiğimiz yıl ihalesi gerçekleşen ve pandemiden dolayı Haziran ayında yapımına başlanan 60 milyon TL’ye mal olacak. 1000 kişilik öğrenci yurdu, her dönem sayısı artan öğrencilerinin barınma ihtiyacına önemli derecede katkı sağlayacak. Yurt inşaatını incelemelerde bulunan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yetkililerden bilgiler aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açıklamada, “Fethiye’de 4 binin üzerinde üniversite öğrencisi için şu anda 302 kişilik bir yurdun olduğunu dile getirdi.

Gençlerin en önemli sorunlarından birisi barınma olduğunu söyleyen İlman “2017 yılında ilk etapta 50 dönüm, sonradan 60 dönüm daha ilave edildi. 2018 yılı itibariyle burada toplam 110 dönüm yer tahsisi yapıldı. Önce 300 kişilik, ardından 700 kişilik yurt yatırımı yapıldı. 2019 Şubat ayında bunun ihalesi yapıldı. Belediyeden ruhsatların gecikmesi nedeniyle yüklenici firma 2020 yılı başında inşaata başladı. Bin kişilik olarak geçse de bu yurdumuz bin 350 öğrencimize hizmet verecek” ifadelerini kullandı.



İlman konuşmasın şöyle devam etti; "300 kişi kapasiteli bölümün erkek, 700 kişilik bölümün kız öğrenci yurdu olacak. Her birinin girişi, güvenliği ve sosyal tesisleri ayrı olacak. İçerisinde spor ve konferans salonları ile atölyeler yer alacak. Planlara göre tuvalet ve banyolar içeride, çalışma salonları ise ayrı olacak. Gerçekten güzel bir hizmet olacak. Pandemi döneminde birçok yurdumuz Muğla’da da dahil; karantina döneminde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı ağırladı. Adeta 15 gün boyunca onların evi oldu. Yurtlarımız ülke genelinde 70 bin insanımıza hizmet verdi. Salgın sürecinde öğrencilerin emaneti olarak yurtlar, vatandaşlarımıza hizmet sağladı. İnşallah yurdumuz 2021 yılında hizmette olacak. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunu böylelikle çözüm bulmuş olacak. Aynı zamanda arazimiz geniş. İhtiyaç halinde tekrar öğrenci yurdu yapılabilecek."



AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ise, “Fethiye için gerçekten önemli bir yatırım. Hem üniversitemizin gelişmesi hem de öğrencilerin barınma sorunun giderilmesi adına güzel bir proje. Böyle bir tesisin olması, diğer fakültelerin açılmasının da yolunu açacak. Çünkü buradaki öğrenciler için barınma çok önemli. Buradaki yatırımların devam etmesi açısından hem bakanlığımızın hem de Cumhurbaşkanlığımızın çok önemli destekleri var. 60 milyonluk bir yatırım… Bu zamana kadar Fethiye’de böyle bir yatırım olmadı” dedi.



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