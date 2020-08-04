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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak (2)- Yeniden

DHA

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak (2)- Yeniden


Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'TÜBİTAK Başkanı Mandal: Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak' başlıklı haberimizi, Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Muğla'da genç mucit Ramazan Kargılı'ya gerçekleştiirği ziyaret bölümü de eklenerek yeniden geçildi. DHA
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YENİDENKÖYCEĞİZ(Muğla), DHA)TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektriği olmayan evde güneş ve kaynak suyundan yararlanarak elde ettiği enerjiyle elektrik üreten genç mucit Ramazan Kargılı'yı (18) ziyaret etti. Kargılı'nın evinin bahçesinde pandemi süreci ve aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Mandal, "Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi´nden bu yıl mezun olan Ramazan Kargılı, yaşadığı evin elektrik sorununu kendi icadı dinamo ile kısmen de olsa çözdü. Evleri ilçe merkezine 50 kilometre, en yakın bakkala 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy´de olan Kargılı, evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda su bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile bu şekilde günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, telefonla arayarak destek sözü verdiği Ramazan´a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Mandal beraberindeki Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile birlikte mucit Ramazan´ın icat ettiği aletleri yakından inceledi.
'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BİZİM ANA MOTTOMUZ'
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 81 ilin her köşesinde 3,5 milyon gence ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacağız. Ramazan da çok erken yaşlarda, annesinin evinin elektrikle olan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmış. Bunu eksiklik olarak görmemiş, 'Çözüm üretirim' diye bakmış. Bu bizim ve ülkemiz için çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi bizim ana mottomuz. Ramazan yalnız değil. Onun arkasından yeni nesillerde geliyor. Daha üretken olabilmeleri için gençlere devamlı destekte bulunacağız" dedi.
'İLACIN ETKEN MADDESİNİ ÜRETEBİLİYORUZ'
Ziyarette Kovid-19 ile ilgili aşı ve ilaç çalışmalarına da değinen Mandal, dünyanın küresel salgında en önemli gündeminin kalıcı ilaç ve aşı çalışması olduğunu söyledi. Mandal, "Küresel salgının ilk günlerinde ülkemizde Covid-19 Türkiye Platformu'nu kurarak, bu platformun çatısı altında 10'u ilaç, 8'i aşı olmak üzere 18 proje başlattık. Platformda üniversite, kamu araştırma merkezi ve özel sektörden oluşan 49 kurum ve 400'ün üzerinde araştırmacımız bulunuyor. Covid-19'un tedavisinde dünyada kullanılan benzer ilaçlar var. Artık biz de hammaddeden başlayarak kendimizce geliştirilen sentez yöntemi ile ilacın etken maddesini üretebiliyoruz. Yani artık etken madde ithal eden ülke olmaktan kendi etken maddesini üretebilme aşamasına geçmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.
'AŞI ÇALIŞMALARINDA HAYVANDAN İNSAN DENEYLERİNE GEÇECEĞİZ '
Başkan Prof. Dr. Mandal, 8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade ederek, "Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma sanayinde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz" dedi.
'DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'
Ramazan Kargılı ise, "Birlik ve destek olunduğunda her işin üstesinden geliriz. 2025-2030'lu yıllarda yüzde 100 yerli ve milli teknolojiye ulaşacağız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Dışa bağımlılığımızı keseceğiz. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet, daha güçlü yeni bir döneme uyanacağız" diye konuştu.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de başarılı öğrenci profili çizen Kargılı'yı ortaöğretimden uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, Kargılı'ya teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler takdim ederken, Töre ise bilgisayar hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN
2020-08-04 20:35:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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