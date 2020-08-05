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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekrem İmamoğlu tatilde

İHA

Ekrem İmamoğlu tatilde

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapıyor. İmamoğlu, ünlü müteahhit Nedim Keçeli’nin evinde misafir oldu. Keçeli ailesi fotoğrafı sosyal medyadan paylaşırken bazı takipçiler, “Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu ama olmadı” şeklinde yorum yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un birçok ilçesinde lüks konutlar yapan SEBA İnşaat’ın sahibi Nedim Keçeli’nin Bodrum’daki yazlığına misafir oldu. Keçeli ailesi, buluşmayı sosyal medya hesabından, “Başkanımız ve zarif eşini keyifle ağırladık” notuyla paylaştı.
Alınan bilgiye göre, akşam yemeği veren Keçeli Ailesinin davetine Selen Keçeli de katıldı. İmamoğlu Ailesiyle birlikte yemek yiyen GamzeNedim ve Selen Keçeli, Ekrem İmamoğlu'yla bol bol sohbet ederek keyifli bir akşam geçirdi.
Buluşmanın fotoğrafları Keçeli ailesinden Engin Keçeli'nin eşi Selen Keçeli ve Gamze Karaman Keçeli tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Ekrem İmamoğlu, Nedim Keçeli ve eşlerinin mutluluk pozları verdikleri görüldü. Ayrıca Selen Keçeli paylaşımında, "Başkanımızı ağırladık keyifle muhabbetle" yazarak Gamze Karaman Keçeli, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Nedim Keçeli'yi etiketledi. Bu paylaşımı Karaman da kendi hesabında hikaye kısmından paylaştı. Bazı takipçiler, “Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu ama olmadı” şeklinde yorum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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