Milas'ta orman yangını (1)

Aykut KURT- Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Milas'ın kırsal Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, da rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Genç çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Aykut KURT Selçuk AKBAŞ
2020-08-17 15:39:21
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