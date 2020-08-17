Milas'ta orman yangını (2)

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2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Kayadere Mahallesi'ndeki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Aykut KURT / MİLAS (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Aykut KURT

2020-08-17 16:44:43



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