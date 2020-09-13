Muğla’nın Milas ilçesinde, kaçak alkol üretiminde kullanılan 600 litre etil alkol ele geçirildi.
Milas’ta Milas KOM Grup Amirliği görevlilerince tespit edilen şüpheli bir araç, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurularak arama yapıldı.
Araçta kaçak alkol üretiminde kullanılan 600 Litre etil alkol ele geçirildi.
Araç sürücüsü Ç.M.F. hakkında adli işlem başlatıldı.
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