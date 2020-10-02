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Yunanlılar geri itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

İHA

Yunanlılar geri itti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilen 6 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Datça ile Rodos arası açıklarında bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgede yaptıkları arama çalışmasında açık denizde sürüklenen lastik bot içinde 6 sığınmacı buldu. Sığınmacılar Sahil Güvenlik teknesine alındı.

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