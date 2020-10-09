Fethiye’de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

İHA

Fethiye’de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman ihalesine fesat karıştırdığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünden ihale alan bir şirketin, devleti zarara uğratıp, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve kimi orman işletme memurlarının maddi menfaat temini elde edip rüşvet aldıklarının tespiti üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla KOM Grup Amirliği düzenlenen operasyonla şüpheli olarak belirlenen 16 kişiden 6’sı gözaltına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak yürütülecek soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmeyen 10 şüphelinin durumunun, alınacak ifadelerden sonra dosya savcısı tarafından tekrar değerlendirileceği belirtildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı
YEREL HABERLER Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı
Marmaris'te su sporlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Marmaris'te su sporlarına yoğun ilgi
Milas'ta orman yangını
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar Seydikemer’de EBA'ya bağlanamayan öğrenciler, dağlık alanda internete girerek derslerini takip ediyor
YEREL HABERLER Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar Seydikemer’de ...
Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Belediye Yaşam Merkezini uzaktan eğitime açtı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar derslikleri öğrencilerin uzaktan eğitimine sunuldu.
YEREL HABERLER Belediye Yaşam Merkezini uzaktan eğitime açtı Muğla ...
Zeynep’in katili hakim karşısında Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ilk defa hakim karşısına çıktı.
YEREL HABERLER Zeynep’in katili hakim karşısında Muğla'nın Menteşe ...
Kornadan ürküp ters istikamete kaçan ata araba çarptı Anayolda ilerleyen at sürüsü kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kornadan ürküp ters istikamete kaçan ata araba ...
Pınar’ın katilinden kan donduran ifadeler Muğla’da Pınar Gültekin cinayeti soruşturmasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede savcılık soruşturmasında katili zanlısı Cemal Metin Avcı’nın ifadeleri kan dondurdu
YEREL HABERLER Pınar’ın katilinden kan donduran ifadeler Muğla’da ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Pınar Gültekin’in katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanacak Pınar Gültekin cinayetinin iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin’in katil zanlısı ağırlaştırılmış ...
Pınar Gültekin´in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava
YEREL HABERLER Pınar Gültekin´in katiline ağırlaştırılmış müebbet ...
Pınar Gültekin cinayeti iddianamesi kabul edildi Muğla’da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayeti iddianamesi kabul ...
Evlerin duvarları lavanta bahçesine dönüştü Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu lavanta bahçesinin ardından mahallede ev ve sokak duvarları lavanta figürleri ile boyandı.
YEREL HABERLER Evlerin duvarları lavanta bahçesine dönüştü Muğla’nın ...
Cuma namazında giyeceği kıyafetler Kızılay’dan Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Algı Mahallesinde evi ile birlikte giyim eşyaları da yanan Mehmet Şahin’in ‘Cuma’ya gidecek elbisem yok’ açıklaması sonrası Cuma namazı için Kızılay tarafından elbise temin edildi.
YEREL HABERLER Cuma namazında giyeceği kıyafetler ...
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme Pınar cinayetinde aileye soruşturma yok
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme Pınar ...
Şehit annesinin evi el birliğiyle taşındı
YEREL HABERLER Şehit annesinin evi el birliğiyle taşındı
Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi
YEREL HABERLER Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret ...
Milas'taki kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Milas'taki kaza ucuz atlatıldı
Milas'ta tabletler Milli Eğitime teslim edildi
YEREL HABERLER Milas'ta tabletler Milli Eğitime teslim edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X