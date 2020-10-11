Muğlaspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA) - STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Doğanay (xx), Metin Uçar (xx), Mahmut Delimazı (xx)
MUĞLASPOR: Barış Başkan (x) Mehmet (xx), Mümin (x), İbrahim (xx), Cantürk (x), Asım (x) (Dk. 87 Zeki), Ömer Faruk (x) (Dk. 61 Barış Sungur x), Muhammed (x), Polat (xx), Emirhan (x) (Dk. 76 Erol x), Osman (x)
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün (xxx) Hüseyin (xx), Reha (xx) (Dk. 70 Erhan x), Hamza (xxx) (Dk. 85 Caner), Ensar (xx), Halil İbrahim (xxx), Tayfun (xx) (Dk. 46 Oktay x), Erkan (xxx), Enes (xx), Adem Sağlam (xxx), Adem Kaba (xxx)
GOLLER: Dk. 31 Hamza 1954 Kelkit Belediyespor)
SARI KARTLAR: Adem Kaba, Hüseyin, Halil İbrahim (1954 Kelkit Belediyespor), Mümin, Cantürk, Barış, İbrahim (Muğlaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen düşme potasındaki Muğlaspor evinde 1954 Kelkit Belediyespor'a tek golle yenilerek kötü gidişatına son veremedi. Maçın 31'inci dakikasında sahneye çıkan Hamza karşılaşmanın tek golünü kaydetti. Muğlaspor 4 haftada 3'üncü mağlubiyetini alarak 1 puanda kalırken, Kelkit Belediyespor 6 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2020-10-11 17:30:42
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