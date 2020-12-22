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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

DHA

Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı


Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın turistik Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince bugün, saat 08.30 sıralarında Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapı için mahkeme tarafından verilen yıkım kararının yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan binalar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 7 saatte yıkıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun Mahallesi'ndeki kaçak 49 yapının daha yıkılacağını belirtti. Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde yıkımların ocak ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-12-22 16:36:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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