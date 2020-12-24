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Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 41’i tamamlandı Muğla’nın Fethiye ilçesi Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattının yüzde 41’i olan 46 bin metre kanal hattı ile 2 bin 875 metre parsel hattı imalatı tamamlandı.

İHA

Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 41’i tamamlandı Muğla’nın Fethiye ilçesi Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattının yüzde 41’i olan 46 bin metre kanal hattı ile 2 bin 875 metre parsel hattı imalatı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 127 milyon liralık Fethiye tarihinin en büyük alt yapı yatırımının ilk hamlesi olan Hisarönü Ovacık kanalizasyon hattının çalışmalarını sürdürüyor. 121 bin metre kanalizasyon hattı 62 milyon liraya mal olacak. 121 bin metre Hisarönü Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 41’i olan 46 bin metre kanal hattı ile 2 bin 875 metre parsel hattı imalatı tamamlandı. Proje kapsamında 3 adet atık su terfi istasyonunun 2’si, 3 bin 841 adet parsel baca imalatının bin 705 tanesi bitirildi. 62 Milyon liralık yatırım tamamlandığında HisarönüOvacık bölgenin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan alan ve yollarda düzenleme çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte başlayacak.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye’mize yapacağımız 127 Milyonluk yatırımın en büyük adımı olan 62 Milyon TL’lik kanalizasyon işi ile 121 bin metre kanalizasyon hattının 46 bin metresi tamamlandı. Vatandaşlarımızın ve şehrimizin sağlığı için alt yapı yatırımları da büyük önem taşıyor.
Güzel ilçemiz Fethiye ve Muğla’mızda yaşayan hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. 13 ilçemizle birlikte aile birlikte Muğlayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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