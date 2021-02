Sağlıkçılara öğrencilerden duygulandıran mektuplar Muğla’da Korona virüs ile mücadelenin başkahramanları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen mektuplar sağlık çalışanlarını duygulandırdı

Covid19 vaka sayısının her geçen gün düştüğü Muğla’nın Menteşe ilçesinde, sağlık çalışanları uzun bir aradan sonra rahat bir nefes alırken, ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen duygu yüklü mektuplar da moral oldu.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Atatürk İlköğretimokulu 2/B sınıfı öğrencileri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen ‘Teşekkür’ mektupları hastane başhekimi ve çalışanlarını duygulandırdı. Minik öğrenciler mektup ile birlikte gönderdikleri resimler sağlık çalışanlarına moral oldu.

Öğrencilerden Beril Ohan, “Sevgili sağlık çalışanları. Korona başladığından beri çok mücadele ettiniz. Siz benim kahramanımsınız. Eğer siz olmasaydınız, hasta olunca iyileşemezdik. Bütün alkışlar size gelsin. Sizi çok seviyoruz. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız” mektubu gönderirken, Umut Çelen isimli öğrenci, “Pandemiden dolayı okuluma gidemiyorum ama okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok özlüyorum. Virüsün çabucak bitmesini istiyorum. Sizin görevinizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de size yardımcı etmek için maskemi takıyorum, mesafemi koruyorum. Evden dışarıya da mecbur olmadıkça çıkmıyorum. Herkesin duyarlı olup sizin üzerinizdeki yükü hafifletmesini istiyorum. Size yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve sizleri çok seviyorum. Dualarım sizinle, Allah yardımcınız olsun. Allah hepimizi korusun. Sizleri çok seviyorum.

İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Çınar Şengezer isimli öğrenci yazdığı mektubunda, “Sağlık çalışanı abi ve ablalarım. Uzun zamandır nöbetler tuttuğunuz için çok yorgunsunuz. Ama bu günler geçecek. Sizler sayesinde bizler ayaktayız. Size işinizde kolaylıklar dilerim. Sizleri çok seviyoruz.”

Öğrenciler tarafından gönderilen mektupları okuyan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem İnci gönderilen mektupları buğulu gözlerle okurken, duygu dolu anlar yaşadılar. Başhekim Togan, “Bakanlığımızın aşılama programı devam ediyor, tüm dünyada devam eden süreçte ulusal mücadelemizde en büyük etken evde kalmak ve gerekli tedbirleri uygulamaktı. Sevgili öğrencilerimiz de bu zor şartlarda eğitim hayatlarına uzaktan eğitimlerle devam ettiler. Onların sabırlarına da ayrıca hayranlığımızı ifade ediyorum. İnşallah yarıyıl tatilinden sonra yavaş yavaş olarak okullar açılır; onlar da okullarında yüz yüze eğitime başlayabilirler. Aldığımız bu güçlü tedbirlerle günlük normal hayatlarımıza dönebiliriz” dedi.

Başhekim Togan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem İnci, “Böyle zorlu bir süreçte miniklerimizden gelen bu mektuplar hepimize büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu; her yaşta hepimizin yapabileceklerinin farkında olması çok güzel. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin ve kontrollü sosyal hayatın ne kadar önemli olduğunu miniklerimizin mektuplarıyla tekrar hatırladık. Nazik ve düşünceli davranışları için; her biri çok kıymetli olan çocuklarımıza, ailelerine ve bu mektupları bize ulaştıran saygıdeğer öğretmenimize sağlık çalışanlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Gelecek sizsiniz, iyi ki varsınız hepinizin minik ellerine, kocaman yüreğinize sağlık, sevgiyle sizleri kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz” dediler.

