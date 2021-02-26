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Bodrumlu turizmciler: “2021 yaz sezonu geçen seneyi ikiye katlayacak” Pandemi riskinden korkan turistin ilk tercihi Bodrum olacak

İHA

Bodrumlu turizmciler: “2021 yaz sezonu geçen seneyi ikiye katlayacak” Pandemi riskinden korkan turistin ilk tercihi Bodrum olacak

Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da yaz sezonu için hazırlıklar başladı. 2021 yaz sezonunda yabancı turist sayısının artacağını belirten turizmciler, Türkiye’nin pandemi sürecini iyi yönettiğini ve bu nedenle Akdeniz çanağında tercih edilecek ilk ülkelerden biri olacağını ifade etti.
Korona virüs (Covid19) salgınının en çok yıprattığı turizm sektörü 2020 yılını zararla kapatmıştı. 2020 yılının Mart ayında Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs (Covid19) salgını Mayıs ayına kadar yüksek bir tabloda ilerlemiş bu nedenle turizm kentlerinde bulunan otellere ve işletmelere kısıtlamalar gelmişti. Bu durum ile ilk kez karşılaşan turizmciler ise Kültür ve Turizm Bakanlığının pandemi karşısında aldığı önlemlere uyarak otellerinin kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmıştı. Kapasitesinin yarısı kadar yerli ve yabancı turist alan oteller bunun yanı sıra güvenilir otel sertifikaları ile otellerinin güvenilir ölçüde olduğunu kanıtlamışlardı. QR kod ile otellere girişlerin yapılmasıyla tamamen steril bir ortamda binlerce turist tatil yapmıştı.

"Otelciler tecrübe kazandı"
2020 yılında yaz sezonunun bitmesi ile Bodrum’da ve Türkiye genelinde sahil şeritlerinde bulunan birçok otel tekrar kapılarını yerli ve yabancı turistlere kapatma kararı aldı. Bodrum’da 12 ay açık olan birçok otel kapılarını ilk kez 2020 yılı yaz sezonu biter bitmez kapattı. Bodrum’da açık olan az sayıda otel ise pandemi kurallarına uygun bir şekilde devam etti. Geçtiğimiz yıl turizmde yaşanan pandemi kurallarının bu yıl da uygulanabileceğini öngören turizmciler, şimdiden otellerini pandemi şartlarına uygun olarak hazırlamaya başladı. Gereken önlemler karşısında tecrübe kazanan otel sahipleri bu yılın 2020 yılına göre daha iyi geçeceğini düşünüyor.

"Eve kapanan insanlar kıyılara koşacak"
Bodrum’da 12 ay açık olan Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, 2020 yılına nazaran Türkiye’de ve özellikle Bodrum’da turizmde artış olacağını belirterek, “2020 yılı Türkiye ve dünya turizmi açısından şimdiye kadar geçirdiği en büyük daralmayı yaşadı. 2021 yılında bu daralmanın yukarı doğru çıkmasını bekliyoruz. 2020 yılındaki daralma yaklaşık yüzde 72 turist bakımından, yüzde 68 ise gelirler bakımından olmuştu. Bu sene geçen seneyi ikiye katlayarak Türkiye’de turist sayısını 30 milyona gelirler bakımından ise 23 milyar dolar civarında olacağını düşünüyoruz. İnsanlar 1,5 yıldır evlerine kapanmış durumunun vermiş olduğu bir hasretle kıyılara koşacaklar. Bu konuda Türkiye en şanslı olanı. Dünyadaki turizm sıralamasında 6’ncı olduğumuzu düşünürsek. Amerika ve Çin çıkardıktan sonran Avrupa ve Akdeniz çanağında 4 ülke kalıyor. Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye. Bunların arasında pandemi sürecini daha iyi yöneten, daha az yara alan ve aşı konusunda da diğer ülkelere göre daha önde olan bir ülke konumundayız. Bu yılın daha başarılı geçeceğine inanıyorum. Pandeminin 2'nci dalgadan 3'üncü dalgaya geçeriz gibisinden senaryolar var. Bu durumun yaz aylarında özellikle insanların açık havaya çıkması kapalı mekanlardan ayrılması daha çok bunun bulaş riskini kapalı alanlarda olduğunu düşünecek olursak 3’üncü dalganın gelmeyeceğini ümit ediyorum. Aşılanmanın da yaz sonuna kadar tamamlanması halinde 3’üncü dalganın kışın da gelmeyeceğini öngörüyorum. Ümit ediyorum kötü günler geride kalır bahar yakın. İnşallah hepimiz bu musibetten kurtuluruz. 2021 yılında tüm tur operatörleri yapmış oldukları hazırlıklarını 2020 yılını 3’e katlayarak yaptı. Pandemi sürecindeki yasakların kalkmasıyla Türkiye’de büyük bir turizm patlaması olacağına inanıyorum. Aynı şekilde iç pazarda da aynı hareketliliğin olacağını düşünüyorum. Bizi iyi bir yıl bekliyor turizmde 2019 yılının yüzde 70’ine ulaşırız yani geçen seneyi 2’ye katlarız. Bodrum turizm destinasyonu açısından en şanslı olanı. Bodrum’da dikey yapı çok az. Antalya’nın dev binalardan oluşması aynı Bodrum’un ise 2 katlı binalardan oluştuğundan dolayı daha yaygın bir alanda turizm yapılıyor. Bence pandemiden çekinen ve bulaş riskinden korkan insanların ilk tercihi Bodrum olacak. Bodrum bence 1 numarada hem iklim itibariyle konum ve mimari yapısı itibariyle 1’inci çekim alanı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Yabancı turist sayısı artacak"
Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise 2021 yılının iyi bir sezon olacağını ifade ederek, “Bu sene 2019 yaz sezonunu yakalamamız mümkün değil. 2020’de insanlar pandemi sürecindeki telaşı atlattı. Daha bilinçli olundu. 2021 yaz sezonu 2020 yaz sezonuna göre biraz daha yoğun geçecek. Bu sene daha bilinçli olunacak ne yapılacağını daha iyi biliyor vatandaşlarımız bizler de ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübe kazandık. Maliyetler biraz arttı, bunun yansımasından biraz düşüş olabilir ama geçen seneye göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz otelimizi bu sene biraz daha erken açacağız. 1 Nisan’da hizmete gireceğiz. Hazırlıklarımız başladı, talepler de gelmeye başladı. Bu sene geçen seneye oranla yabancı turist de çok daha fazla bekliyoruz. Yabancı turist yerli turistle aynı seviyeyi bulur” dedi.

"Turizm çalışanları aşılanmalı"
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da, 2021 yaz sezonunun 2020’den daha iyi geçeceğini belirterek “Ülkemizde aşılama başladı, aşılama oranının artmasıyla hastalığında azalmasıyla daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Birleşik Devletler'den Bodrum’a yoğun bir talep var. Avrupa ülkelerinden de sınırların açılmasıyla aşının yayılmasıyla turizmin bu sezon daha da iyi geçeceğine inanıyoruz. Aşılama hızının bununla paralel iyi bir şekilde aynı zamanda da turizm bölgelerinde özellikle turizm çalışanlarının aşılı olması gerekir. Çünkü rakibimiz olan ülkelerde görüyoruz ki özellikle turizm çalışanları ve turizm bölgelerinde gayet hızlı ilerliyor. Bizim de aynı şekilde hızlı giderse eğer ben başarılı olacağımızı ve özellikle de yılın 2’nci yarısında Türkiye’ye olan talebin yükseleceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

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