Fethiye potada çıkış arıyor

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FETHİYE, (DHA)- ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 22 haftada yalnız 5 galibiyet alarak düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek.Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Gaziantep Basketbol, ligde 11 galibiyetle Play-Off yarışı veriyor. Fethiye Belediyespor, kadrosundan son olarak Branden Frasier ve sakatlığı bulunan Erick Neal'la yollarını ayırıp, şutör guard Ricky Ledo'yu transfer etmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA

2021-03-06 10:26:32



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