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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz'deki kazada ağır yaralanan genç kadın yaşama tutunamadı

İHA

Köyceğiz'deki kazada ağır yaralanan genç kadın yaşama tutunamadı

Köyceğiz’de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden 1’i olan Burcu Güzel (41), 5 buçuk aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Beyobası mevkisinde geçen 23 Ekim tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5 buçuk aydır tedavi gören Burcu Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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