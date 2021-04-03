Bodrum'a doğalgaz müjdesi

Muğla’nın Bodrum ilçesine büyük müjde. Yıllardır doğal gaz gelmesini bekleyen Bodrum halkı doğal gaza kavuşuyor.

Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras tarafından bir süredir Doğalgaz gelmesi için yürütülen çalışma sonucunda Bodrum Doğalgaza kavuşuyor. Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum halkının temel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda artan nüfus doğrultusunda ısınma amacıyla kullanılan elektrik talebinin artmasıyla yaşanan enerji krizine çözüm getirecek, konutların ve işletmelerimizin ekonomik ve temiz enerjiye ulaşımını sağlayarak kış turizminin gelişmesine de olanak sağlayacak bu büyük yatırım için hükümetimize şükranlarımızı sunarız"



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