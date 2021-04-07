Osman Hamdi Bey Evi’ne kurulacak ‘Sanal Müze’ için imza atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA arasında Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması için imzalar atıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Hamdi Bey Evi’ne kurulacak ‘Sanal Müze’ için imza atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA arasında Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması için imzalar atıldı.

İHA

Osman Hamdi Bey Evi’ne kurulacak ‘Sanal Müze’ için imza atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA arasında Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması için imzalar atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan tarihi Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması için imzalar atıldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında imzalanan protokol kapsamında, 1 Milyon 143 Bin 250 TL maliyeti belirlenen Sanal Müze projesinin 857 Bin 250 TL’sini GEKA, diğer kısmını ise Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.
Akdoğan: “Projenin bölgedeki turizme hizmet edeceğini düşünüyoruz”
Protokol imza töreninde konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye’mizin hibe almaya hak kazandığı projenin imza törenindeyiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması projesi, ajansın dijitalleşme ve alternatif turizm konusundaki çalışmalarını birleştiren bir proje. Projenin çok başarılı olacağını ve bölgedeki turizme hizmet edeceğini düşünüyoruz. Projede emeği geçen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.
Başkan Gürün, “Kültür turizmi adına önemli bir adım”
Projenin imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Osman Hamdi Bey Evi’nde kurulacak Sanal Müze kapsamında deniz, kum, güneş turizminden kültür turizmine evrilmek adına önemli bir adım attıklarını ifade etti. Başkan Gürün, “GEKA Yönetim kurulunda görevli uzman arkadaşların görüşleri doğrultusunda bu desteği almaya hak kazandık. Destek kapsamında 1 Milyon 143 Bin 250 TL maliyeti bulunan projenin 857 Bin 250 TL’lik kısmı GEKA bütçesinden, kalan kısmı da Muğla Büyükşehir Belediye’mizin bütçesinden karşılanacak. Proje maliyet anlamında çok büyük bir değer ifade etmese de bizim bundan sonra yapacağımız çalışmalara tutacağı ışık nedeniyle çok daha yüksek bir katma değeri olan bir proje. Projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibime, projemizin kabul edilmesini sağlayan GEKA Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterine çok teşekkür ederim. Osman Hamdi Bey Evi Sanal Müze projesi Muğlamız için bir ilk olacak. Muğla’mızın tanıtılmayı ve anlatılmayı bekleyen birçok güzelliği ve özelliği var. Çağımız teknoloji çağı. Turizmde yenilikçi, ulaşılabilir teknolojileri kullanarak daha fazla kişiye ulaşacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.
Sanal Müze projesi nedir?
GEKA tarafından ilan edilen Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na ‘Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk’ başlıklı proje ile başvuruda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi hibe almaya hak kazandı. Sanal Müze projesi kapsamında Osman Hamdi Bey’in, Lagina kazı evi olarak kullandığı tarihi yapı içerisinde, o döneme ait çalışmaların ve Muğla ile ilgili bilgilerin bizzat Osman Hamdi Bey tarafından anlatılacağı sanal gezi uygulamaları, sanal resim atölyesi, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve hologram uygulamaları gibi çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulması hedefleniyor. Osman Hamdi Bey Evi’nin “Sanal Müze” içeriğini destekleyecek kafeterya ve sergi alanları gibi ek bölümlerle birlikte tasarlanarak, 2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça emniyeti KADES tanıtımlarını sürdürüyor Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı kapsamında kadınlara bilgilendirme amacıyla broşür dağıtımı yaptı.
YEREL HABERLER Datça emniyeti KADES tanıtımlarını sürdürüyor Datça ...
Beçin Kalesi Belgeseli değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Beçin Kalesi Belgeseli değerlendirme toplantısı ...
Mustafa Keser de Bodrumlu oldu
YEREL HABERLER Mustafa Keser de Bodrumlu oldu
Muğlalı milli binicinin çapraz bağları koptu
YEREL HABERLER Muğlalı milli binicinin çapraz bağları koptu
Ula'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Ula'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan Ula'da tefecilik operasyonu
Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti Köyceğiz ilçesinde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri yol üzerinde buldukları ayak ve ağzından yaralanmış Leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.
YEREL HABERLER Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti Köyceğiz ...
Muğlalı 569 Muhtardan emekli amirallere tepki Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, 104 eski amiralin yaptığı açıklamayı doğru bulmadıklarını ve Muğla’da görev yapan 569 muhtar olarak devletin ve Cumhurbaşkanının yanında olduklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Muğlalı 569 Muhtardan emekli amirallere tepki Muğla ...
MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor MUSKİ Genel Müdürlüğü, enerji verimliliği ve tesis yenilemeleri kapsamında il genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor.
YEREL HABERLER MUSKİ elektrik tasarruf çalışmaları sürüyor MUSKİ ...
Sek köyü 36 yıl sonra ezan sesine kavuştu Yeniden ezan sesine kavuşmalarına katkı sağlayan YK Enerji'ye teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Sek köyü 36 yıl sonra ezan sesine kavuştu Yeniden ...
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye ...
Bodrum'da 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bodrum'da 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
Datça'da bahar; papatyalar açtı
YEREL HABERLER Datça'da bahar; papatyalar açtı
Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti
YEREL HABERLER Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti
Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı ...
Seydikemer’de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Seydikemer’de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü
Yol vermek istedi, kaza yaptı
YEREL HABERLER Yol vermek istedi, kaza yaptı
Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ‘Canım Ada’ya Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü sahibini buldu.
YEREL HABERLER Oktay Akbal Edebiyat Ödülü ‘Canım Ada’ya Muğla ...
'Dünya Dostluk ve Barış Köyü'nde kaçak inşaat tepkisi
YEREL HABERLER 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü'nde kaçak inşaat tepkisi
Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum'a geldi
YEREL HABERLER Bülent Ersoy villasının tadilatı için Bodrum'a geldi
Milas'ta Mahalle Muhtarlığı Derneği'nin seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta Mahalle Muhtarlığı Derneği'nin seçimi ...
Köyceğiz’de otomobil hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de otomobil hırsızları yakalandı