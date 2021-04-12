Ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu

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Tolgahan KAYLI/ DALAMAN (Muğla),(DHA) MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gürköy Mahallesi Değirmen Önü mevkisinde ahırda çıktı. Bayram Uysal'a ait ahırda alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Uysal, ahırdaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların iplerini keserek dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, ahırda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Tolgahan KAYLI

2021-04-12 00:42:44



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