Ormanlık alanda araç yangını Gökova Körfezi Turnalı-Akbük yolunda ormanlık alanda seyir halindeki araçta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Muğla’da ormanlık alanda seyir halindeki araçta çıkan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
Muğla’nın Menteşe ilçesi TurnalıAkbük yolu üzerinde ormanlık alanda seyir halinde olan 48 AEI 261 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı terk ederken 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine Orman arazözü, İtfaiye, Jandarma ve 112 acil sağlık ambulansı sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Gökova Körfezi kıyısında bulunan ve ormanlık alandaki TurnalıAkbük yolunda yanan araçtan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçraması önlendi.
Yangın sonrası araç tamamen yanarken kullanılmaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.