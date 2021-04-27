Kavakarası Kanalında 4,5 kilometre temizlik Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz ilçesine bulunan 4 bin 550 metre uzunluğundaki Kavakarası Kanalında temizliğe başladı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kavakarası Mahallesinde bulunan 4 Bin 550 metre uzunluğundaki Kavakarası Kanalı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başladı. Kanal içinde biriken çöp yığınları ve meydana gelen kötü koku nedeniyle başlatılan çalışmanın ardından burada oluşabilecek haşere ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerinin 15 gün içerisinde kanal temizliğine tamamlayacağı öğrenildi.

Kavakarası Muhtarı Sefa Güleç “ Kavakarası Kanalının temizliğinin yapılması mahalle sakinlerimiz için hem sağılık açısından, hem görüntü açısından çok önemliydi. Vatandaşlarımız kanal etrafında dolaşamıyordu. Muğla Büyükşehir Belediyemizden Kavakarası Kanalının temizlenmesi talebinde bulunduk. Sağ olsunlar talebimizi yerine getirmek için çalışmalara başlandı. Kanalımız şimdi temizleniyor. Bu çalışma mahallemiz adına gerçekten çok önemli ve büyük bir çalışma. Bu çalışmayı yapıp bizleri mutlu eden Büyükşehir Belediyemize ve MUSKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.