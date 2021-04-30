Bodrum'da sahiller turistlere kaldı



Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sahillerde turistler denize girip, güneşlendi. Kısıtlamayı hiçe sayan az sayıda kişinin de çocukları ile sahile gelip, denize girdikleri görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugüne kadar araç yoğunluğunun yaşandığı Bodrum, tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. İlçenin pek çok yerinde cadde ve sokaklar boş kalırken kısıtlamadan muaf olanlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden oldu. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri ise turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyunun ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçede sahile gelen turistler denize girip, güneşlendi. Kısıtlamayı hiçe sayan bazı kişilerin de çocuklarıyla sahile gelip, çocuklarıyla kumlarda oynayıp, denize girmeleri dikkat çekti.

Öte yandan, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin kısıtlamaya yönelik denetimleri ilçenin birçok noktasında sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-04-30 17:02:19



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