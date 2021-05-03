Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 360 kişiye, toplam 487 bin 754 lira ceza uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamnda 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edilirken sahillerde de denetimler yapıldı. Denetimlerde izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, 487 bin 754 lira para cezası kesti. Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-05-03 22:50:46



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