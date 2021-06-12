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Başkan Gürün Seydikemer muhtarları ile buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer muhtarları ile bir araya geldi.

İHA

Başkan Gürün Seydikemer muhtarları ile buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer muhtarları ile bir araya geldi.

Fethiye ve Milas muhtarları ile bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer muhtarları ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran tarafından, kırsal mahalleler ile ilgili konuda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, Seydikemer ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında da bilgiler aktarıldı.
Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven toplantı sonrasında yaptığı konuşmada “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e böyle bir toplantıyı düzenlediği için muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Başkanımız her gittiği yerde yörük olduğunu söylüyor. Ben de ona yörük heybesi hediye etmek istedim” dedi.
Başkan Gürün, “Birlikte Aileyiz, Birlikte Muğlayız”
Muğla’da 13 ilçe 569 mahalle ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli köprü ve vatandaşlarımızdan gelen soruların ilk muhatabı muhtarlarımız. Muhtarlarımıza doğru bilgiyi vererek vatandaşlarımızı aydınlatmalarını sağlamak da bizim görevimiz. Yerel yönetimlerle ilgili değişen yasa ve durumlarla ilgili muhtarlarımızın doğru bilgiye ulaşması için bir araya geldik. Muğlamızın ilçelerine ve mahallelerine yapılan hizmetler konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Muğlamızın 13 ilçesi, 569 mahallesine önem ve aciliyet sırasına göre hizmet ve projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de bizlerle bir araya gelen Seydikemer muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri ve daha fazlasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, bu hizmetlerde en büyük destekçimiz olan muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantının ardından Seydikemer muhtarları toplantıda yer alan daire başkanları ile birlikte bölgelerinde yapılan veya yapılması istenen hizmetler hakkında taleplerini ileterek görüş alışverişinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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