Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu

Kemeraltı Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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