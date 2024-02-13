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        Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:41
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        Marmaris'te kuvvetli fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya oturdu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu.

        İlçede dün gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kemeraltı Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

        Armutalan Mahallesi'nde de elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcımlar oluşturdu. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi kısa sürede giderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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