Yönetim kurulunu tanıtarak projelerinden bahsetti

BODER seçimi yaklaşırken Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olan Itır Köylü, ekibini tanıttı, projelerini paylaştı.

Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği’nin (BODER) seçimi yaklaşırken adaylar çalışmalarına devam ediyor. 2 başkan adayından biri olan Itır Köylü, bir otel’de düzenlediği toplantı ile yönetim kurulu üyelerini ve projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Konuşmasında mevcut başkan Halil Özyurt’a teşekkür eden Itır Köylü, şunları dile getirdi: “Bilmenizi isterim ki derneğimiz içerisinde tecrübe edindiğim 2 dönem yani yaklaşık 6 yıllık süreç ve hala yönetim kurulu üyesi olduğum Türkiye Otelciler Federasyonundaki görevim, teorik bilgilerimi pratiğe taşımamda ve bu sürece hazır hissetmemde büyük katkı sağladı. Özellikle bu süre içinde diğer bölge birliği başkanları ve yerel yönetimler ile iyi ilişkiler içerisinde derneğimizi en iyi şekilde temsil etmeyi deneyimledim. Amacımız, sektörümüzün geçtiği bu zorlu dönemde, biz bir aileyiz bilinciyle, turizmde birlikteliğimizi ve kurum imajımızı güçlendirerek, bizden sonraki yönetimler için sürdürülebilir sinerjiyi yaratabilmektir. Üyelerimiz ve tüm sektör paydaşlarımızla birlikte çalışıp, fikir üretebilmeyi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Birlikte çalışmak demişken, şimdi sizlere biraz da yeni yönetim kurulumuzdan bahsedeyim. Daha önce ki açıklamamda dostlukların ekip dayanışması içinde güçlenerek büyüdüğü çok güzel bir ekip içerisinde yer almaktan duyduğum mutluluğu belirtmiştim. Bugün öncelikle sizlerin huzurunda burada bana bu mutluluğu hissettiren hepsi puzzle in parçaları gibi farklılıkları ile ortak amaç doğrultusunda değer katan ekibime teşekkür etmek ve sizlere tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla yeni katılımın olduğu ama dernekte aktif fayda sağlayanlarımızın da olduğu, hem benim gibi 2. nesil turizmcilerin hem de sektörde çok tecrübeli isimlerin yer aldığı otel sahibi ve profesyonellerden oluşan dinamik, çevik, arzulu ve hedef odaklı, güzel bir sinerjiye sahip, karma bir ekip olduk. Ayrıca her bölge ve tesis kapasitesinin sorununa hakim olabilmek ve temsil edilmesi adına çeşitliliğe önem verdik. Şimdi sizlere yapmak istediklerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu konudaki birinci önceliğimiz, derneğimizi daha kurumsal ve üyeleriyle etkileşim içinde bir yapıya dönüştürmek. Bunu nasıl yapacağız derseniz, çağın gereçlerini kullanarak üyelerimiz ile aramızda iletişimi ve bağı güçlendirmek ve bu hedefle Bodrum'da BODER üyesi olmayan otel kalmasın istiyoruz. Ayrıca üyelerimizi bilgilendirmek için hızla gelişen teknoloji sonucunda turizmde inovatif gelişmelerin takipçisi olarak hem kendimizi güncel tutmak hem de üyelerimize öncü olmak istiyoruz. Örnek vermek gerekirse, derneğimizde bir çözüm masası oluşturarak, bize ulaşan üyelerimizin problemini, bize ulaştıkları anda yanıt alabilecekleri şekle dönüştürmek adına bir fikrimiz var. İkinci önceliğimiz ise, ulusal ve uluslararası lobicilik faaliyetlerimizi geliştirerek, ülkemizde ve bölgemizde bu kadar istihdam sağlayan, döviz getiren ve paydaşlarına can damarı olan sektörümüzün haklarını korumak ve taleplerine ulaşabilmesi için çalışmak. Hedef koyarken uzun, kısa, orta vadede ve gerçekleştirebilir olması bizim için çok önemli. Bu nedenle nedensonuç ilişkisi içinde fikir yürütmeye ve enerjimizi doğru yönlendirmeye özen gösteriyoruz. Uzun vadeli planlarımız arasında Bodrum'un korunması gereken özgün konseptini oluşturan yerel ve kültürel değerlerini kullanarak, bölgemizi yüksek sezon dışı zamanda da cazibe merkezi haline getirebilmek ve bölgeye hem misafir hem yetenekli insan kaynakları talebini artırmak adına yapılacak faaliyetleri geliştirmek var. Sorun doğru saptanırsa birden fazla problemimize çözüm olabilir diye düşünüyoruz. Bu yolla turizmde global rekabete karşı bölgeyi kazandırabilir ve uzamış bir işe alım süresi kalifiye personel sorunumuza da dolaylı yoldan çözüm olabilir diye düşünmekteyiz. İnsan kaynaklarıyla yetenek yönetimi ile ilgili yapabileceklerimiz arasında anlaşmalı olduğumuz firma ve eğitim kurumları ile iş birliği içinde sertifika programları ve turizm koçluğu ve de mentörlüğü eğitimleri düzenlemekte var. Sürdürülebilirlik için ekosisteme, insana, farklılıklara, sistematiğe, yerele, kültüre ve tarihine saygılı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Biz burada Bodrum turizmine canlanmayı ve tatlı rekabeti getiren bu seçimimizde, diğer gruptaki arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Sonuçta hepimiz Bodrum'da bulunmaktan insanların keyif alması ve Bodrum'un mutluluğu için buradayız. Seçim günü gruplaşmanın biteceğini ve her zaman birlikte yol yürüyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Çünkü biz bir aileyiz. Bodrum turizminin tanınırlığı ve bilinirliği bizim en önemli misyonlarımızdan biri ancak bu konudaki en büyük işbirliği ortağımız ve destekçimiz siz değerli basın mensuplarısınız. Bu nedenle gelip bizi dinlediğiniz için sizlere özel teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum.”

Köylü’nün yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Melih Alemdar, Mehmet Tulunay, Yasemin Morhayim, Serdar Sarıl, Selin Buket Özsüer, Osman Duru, Nilsen Yurdakul, Mustafa Gülteş, Kerem Özyurt, İlker Yeşilmen, Ece Yiğit, Dr. İbrahim Özman, Cumhur Semih Gündoğdu, Ahmet Balcı, Uğurcan Helvacı, Mustafa Özçetin, Emre Aydınlıoğlu, Gizem Ulaş

