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10 bitkiden üretilen 'Anti-Vrs' dondurma Bodrum’da ilgi odağı oldu 10 bitki üzerinde 8 ay çalıştılar anti vrs dondurmayı ürettiler

İHA

10 bitkiden üretilen 'Anti-Vrs' dondurma Bodrum’da ilgi odağı oldu 10 bitki üzerinde 8 ay çalıştılar anti vrs dondurmayı ürettiler

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, bitkilerin etken maddeleri ayrıştırdıktan sonra virüslere karşı sağlığı destekleyici dondurma üretildi. Dondurma Bodrum’da yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oldu.
Bodrum’da ve Milas’ta bulunan şifalı bitkilerin etken maddelerinden üretilen 'anti vrs' dondurma tezgahlarda yerini aldı. İçerisindeki 10 adet bitkinin yararlı etken maddelerinden oluşturulan dondurma yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya aday gösteriliyor.
Bodrum’da üretici firmalar tarafından, laboratuvar çalışmaları tamamlandıktan sonra üretimine başlanan AntiVrs dondurmanın yapım aşaması ise 8 ay sürdü. Ülke ekonomisi, bölgesel kalkınma, tıbbi ve aromatik bitkilerin yenilikçi ve yeni kullanım alanları açısından katma değer üretmek için uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan dondurma şimdiden ilgi odağı oldu. Virüsler ile mücadelede yeni bir anlayış ortaya koyan bu proje, şimdiden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. İMMUNAT AŞ tarafından 8 aydır laboratuvar çalışmaları yapılan ve üzerinde akademisyenler ile birlikte titizlik ile çalışılan, şifalı bitkiler etken maddeleri içerisinde bulunan, antiviral özellikler, dondurma ile entegre edildi. AntiVrs dondurma içerisinde Muğla bölgesinden toplanan ve İMMUNAT AŞ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftliğinde yetiştirilen bitkiler kullandık. Dondurma içerisinde bulunan sıvı bitki ekstraktları; kudret narı, kırmızı pancar, zerdeçal, zencefil, zeytin yaprağı, harnup, tarçın, karanfil, meyan kökü olarak formüle edildi.
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi, İMMUNAT ARGE sorumlusu Prof. Dr. Seyhan Ersan bitkilerden çıkardıkları etken maddeleriyle anti virüs dondurma ürettiklerini ifade ederek, “Dondurmanın bitkilerde değişik miktar ve oranlarda bulunan biyoaktif birleşenler, fitokimyasal birleşikler birçok hastalıkta olduğu gibi viral hastalıklarda da bağışıklık sistemini güçlendirir. Viral hastalıklarda virüsün neden olduğu, genomun kopyalanmasını baskı altına alır. Türkiye’de endemik olarak yetişen, bizim de tıbbi ve aromatik bitkiler ARGE çiftliğimizde yetiştirdiğimiz bitkilerden yola çıktık" dedi.
Akdeniz Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji, Anabilim Dalı Başkanı İMMUNAT A.Ş ARGE ve Akademik Danışmanı Prof. Dr. Coşkun Usta ise bitkilerden elde edilen etken maddelerden dondurma ürettiklerini belirterek, “Ciddi bir pandemi yaşıyoruz. İnsanlar bu pandemi sürecinden çok ciddi etkilendiler. Biz de bilim insanları olarak bu virüsle savaşa nasıl bir katkıda bulunuruz dedik. Kendi deneyimimizle, kendi birikimlerimizi de işin içine kattık. Bu bileşenleri nasıl bir araya getirir ve faydalı bir şeyler elde ederiz diye düşündüğümüzde de önümüz yaz ve herkes pandemiden çok sıkıldı ve dondurma çok tüketilen bir ürün, dondurmadan fonksiyonel bir gıda yapmak için kolları sıvadık. Bodrum’da çok özel bitkilerin olduğu şifa kaynağı bir yerde yaşıyoruz. Ülkemizin bu endemik bitkilerini acaba virüslerle mikroplarla nasıl savaşabilir bir hale getirebiliriz diye düşündük. Bu projeyi ortaya koyduk. En azından pandemi koşullarında hem rahatlatarak hem de mikrop öldürücü bir etki yaparak pandemiye bir katkıda bulunmak için bu projeyi geliştirdik” şeklinde konuştu.

Dondurmayı şifaya çevirdiler
Prof. Dr. Coşkun Usta dondurmanın hasta eden özelliğinin yerinin vücuttaki virüslerle savaşacak hale getirdiklerini de sözlerine ekleyerek, “Eskiden dondurma hastalık yapan bir gıda olarak önümüze sunulurdu. Kışın dondurma yiyemezdik. Zaman içerisinde dünya geliştikçe, teknoloji geliştikçe belki de hastalıklar arttıkça bizim dondurmadan da faydalanmamız gerektiği dondurmanın acaba hastalık yapan değil de hastalığı önleyen bir yönü olamaz mı diye düşündük. Pandemi koşullarında böyle bir proje yapabilir miyiz dondurmaya hastalık değil de, hastalıklar ile mücadelede yardımcı olabilen bir fonksiyonel gıdaya çevirebilir miyiz diye düşündük. Bu amaçla da bu projeyi yaptık. Dondurmayı gerçekten şu an için çok sağlıklı bir hale getirdik. Daha da sağlıklı kılmaya çalışan belki de yabancıların bir tık önüne geçerek mikropları öldüren bir ajan olarak kullanmayı düşündük” ifadelerini kullandı.

Bitkileri teker teker inceleyip dondurma yaptılar
Doğanın şifa kaynağı ve bitkilerin mikropları öldüren çok özel moleküller içerdiğini de anlatan Prof. Dr. Coşkun Usta, “Onlar doğa ile savaşırken doğaya karşı koyacak bazı maddeler üretiyorlar. Biz de bu maddeleri kullanalım dedik. Sadece, immün sistem virüsler ve serbest radikaller ile mücadelede yeterli olmayabilir. Doğada bulunan çeşitli bitkiler de mikroplara ve virüslere karşı önleyici ya da yok edici özellikler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bitkilerin kendilerini koruyabilmek için ürettiği, moleküller ve maddelerden de bizler de sağlık açısından faydalanmak istiyoruz. Bu projeyi yediden, yetmişe herkesin sevdiği bir gıda ile yaparsak çok daha başarılı oluruz diye düşündük. Bitkilerin yararlı olan maddelerini biz ortaya çıkarıyoruz. Bunları belli bir miktarlarda çok güvendiğimiz insanlar bu dondurmayı üretecek şekilde teslim ediyoruz ve gerisi onlara bırakıyoruz. Şu an için böyle bir proje ve üretim dünyada ilk defa Türkiye’de Muğla/Bodrum bölgesinde başlatılmıştır. Bu tip projelerin farklı gıda ürünlerinde hızla yaygınlaşarak tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımının geniş alanlara yayılması ve doğal sağlığı destekleme açısından önemini hedefliyoruz. Bu projenin fikir babası olan İMMUNAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar sayesinde daha birçok yeni projeye imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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