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Bodrum Karnesi Ve Girişimcilik Programı Lansman etkinliği gerçekleşti

İHA

Bodrum Karnesi Ve Girişimcilik Programı Lansman etkinliği gerçekleşti

Bodrum özelinde ve Muğla genelinde, Sosyal Girişimcilik, Vatandaş Karnesi, Gıda Girişimciliği, Bodrum İhtiyaç Haritası ve Bodrum Sosyal Fonu programları ile Bodrum, Muğla ve Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sunması hedeflenen iş birliği protokolünün imza töreni, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi, IDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Danışmanlığı arasında gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, IDEMA/İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Mert Fırat ile Ali Ercan Özgür, INOGAAR Koop Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart, Universal Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyirmidokuz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde, IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan tarafından katılımcılara “Katılımcı, Şeffaf ve Yenilikçi Yaklaşımla Yeni Bodrum Vizyonu” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Vatandaş memnuniyetini ölçebilen Bodrum Karnesi, güçlü girişimcilik ekosistemini sağlayacak ve sürdürülebilir üretime katkı sunacak Bodrum Gıda ve Sosyal Girimcilik Programı, sosyoekonomik gerekliliklere cevap verecek tematik haritalandırma yönteminin hayata geçirileceği İhtiyaç Haritası, sosyal kalkınma projelerinde finansal sürdürülebilirlik ile STK’lar ve kadın girişimciler için hibe programlarının oluşturulacağı Bodrum Sosyal Kalkınma Fonu gibi konuların anlatıldığı sunumun ardından lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, IDEMA/İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ve INOGAAR Koop Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart’ın konuşmacı olarak yer aldığı lansman toplantısında, Bodrum Belediyesi’nin katılımcı, kapsayıcı ve adil kent vizyonuna katkı yapacak etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik imzalanan işbirliği protokolü hakkında bilgi verildi.

Bodrum’da yerleşik nüfusun artmasıyla birlikte, ihtiyaçların değiştiğini anlayabildiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Önceleri ihtiyaç rahat bir uykuydu, denize girmekti, eğlenceydi. Ancak şu anda eğitim alanlarına, sosyal alanlara, kültür merkezlerine, çocuklara ve gençlere yönelik projelere de ihtiyaç var. Bu değişimi yönetmemiz lazım ve bu bir gereklilik. Belediye Başkanının burada bir katalizörlük görevi var. Burada doğru olan bütün insiyatifleri bir araya getirecek ve bu işin olmasını sağlayacak. Bodrum’un temel ihtiyaçlarına çözümler ararken, bir yandan da bu projeleri hayata geçirebilecek iş birliklerini ortaya koymamız lazım” dedi.

Eşitlikçi, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bir vizyon ortaya koymaları gerektiğini belirten Başkan Aras, “Bundan yola çıkarak da bu projelerde ihtiyacı vatandaş belirleyecek. Anket yaparken bile o soruları biz hazırlayıp cebren onlara sormayacağız. Nelerin sorulacağını bile orada belirleyeceğiz ve bu katılımcılık adına çok önemli bir şey. Siz eğer oradaki ihtiyacı bilmiyorsanız yaptığınız hiçbir işin kıymeti olmuyor. Sizin için çok önemli olan bir proje o bölgede yaşayan vatandaşın asıl ihtiyacı olmayabilir. Vatandaşın çocuğunun okula giderken yaşadığı servis problemi, kreş yetersizliği ya da bir yaşlının bakım ihtiyacı varken o bölgeye yaptığınız cillop gibi yolun bir önemi olmuyor. Evin içinde yaşayan 5 kişinin bile ihtiyaçları ayrı. Siz bir şey yaparken 5 ayrı ihtiyaç sahibine sadece bir gıda kolisi götürürseniz olmuyor öyle. O yüzden yapacağımız çalışmalar bize doğru verileri verecek diye düşünüyoruz. Ve orada insanların dertlerine o şekilde derman olabileceğiz. Artık günümüzde kişiselleştirilmiş hizmet var, genel değil. Bizler de belediye hizmetlerini kişiselleştireceğiz. Artık bu detayı hayata geçirebilmek durumundayız” diye konuştu.

İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahiplerinin ve destekçilerin hayalleriyle sınırlı olduğunu söyleyen Mert Fırat, “Herkesin ihtiyacı çok başka. Bodrum’a geliş vizyonumuz da tam burada. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir evin içinde yaşayan 5 kişinin farklı ihtiyaçları ve farklı hayalleri var. Maalesef bir ailenin içinde bile fırsat eşitsizliği ya da kaynak eşitsizliği de söz konusu. Çünkü herkes aynı işten aynı maaşı da almıyor. Dolayısıyla gelişmekte ve büyümekte olan bir kenti de görüyoruz. Ve bu mütemadiyen Bodrum’un başına gelen bir şey. Artık değişen bir dünya var. O dünyanın içerisinde insanların anlam arayışları var. İhtiyaç haritası, katılımcının ihtiyaçlarını anlayacak, kavrayacak ve bu anlamda misyonunu genişletecek bir vizyonla geliyor Bodrum’a. Bizde ihtiyaç sahipleri kimi zaman yeni bir telefon isteyebiliyor, kimi zaman bir oyun konsolu isteyebiliyor ama kimi zaman da bir teleskop, bir müzik sınıfı ya da bir kitap isteyebiliyor. Ne kadar insan varsa o kadar ihtiyaç var, o kadar destek var. Herkesin birbirini anlayabileceği, birbiriyle konuşabileceği bir dil var aslında. İhtiyaç haritası bu dili önceliyor ve önemsiyor. Tabi bir yandan da imece kültürünü önemsiyor. Bodrumlunun, Muğlalının çok iyi bildiği destekleşme kültürünün, köy destekleşmesinin köyün ticaret biçiminin dünyada bir modele dönüştüğü bir Bodrum’dan bahsediyoruz. Esnafın aynı şekilde geçmiş yıllardan beri değerli modeller elde ettiği bir Bodrum’dan bahsediyoruz. Biz genelde kurulamamış sistemlerin ya da kurulmuş ya da iyi sürdürülememiş sistemlerin acısını çekiyoruz. Ama burada kurulmuş ve iyi giden bir sistem var. Bunun daha da iyiye gitmesi ve daha sonraki yıllarda bu anlamlı katkının gelişimin bir parçası olmak istiyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik, kalkınma, ekolojik ve sosyal dönüşümün ancak iş birliği ile mümkün olduğunu söyleyen Itır Erhart, “Burada bu birlikteliği imza atıyoruz bugün. Yerel yönetimler, kamu, akademi, sivil toplum, yatırımcılar ve bireyler bir araya gelirse ancak bu dönüşümü sağlayabiliriz. Bodrum’un vizyonu da böyle bir vizyon. Katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir ve şeffaf bir vizyonu var. Bunu Bodrum Belediyesi’nin çeşitli projelerinde de görebiliyoruz.” dedi.
İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Universal Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Özyirmidokuz tarafından, "Bodrum’da Dijital Dönüşüm Başlıyor" konulu bir sunum gerçekleştirerek, gerçekleştirilmesi planlanan dijital dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Ardından Dijital Dönüşüm Çözüm Ortağı Universal Yazılım A.Ş ile Bodrum Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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