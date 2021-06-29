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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalaman'daki kağıt fabrikası mühürleniyor

İHA

Dalaman'daki kağıt fabrikası mühürleniyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren ve Cuma gününden bu yana söndürülemeyen yangının devam ettiği kağıt fabrikası mühürleniyor. Mühürleme işlemini Büyükşehir’in yapağını belirten Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, çıkan dumanın insan sağlığına zarar olmadığını ancak rahatsız ettiğini belirterek fabrika yönetimini eleştirdi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren, Cuma gününden bu yana yanan ve Dalaman ve çevre ilçelerde yoğun hava kirliliğine neden olan Mopak Kağıt Fabrikası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı incelemeler sonunda, firmanın faaliyetleri durdurularak, 12 milyon TL ceza uygulamış ve hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Fabrikada bugün öğlen saatlerinden itibaren hareketli dakikalar yaşandı. Normal mesai saati devam eden fabrikada işçiler çalışmaya devam ederken, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Dalaman Belediyesi ekipleri fabrikaya gelerek mühürleme işlemini başlattı. Fabrika yetkilileri, kendilerine herhangi bir tebligat gelmediği yönünde itirazda bulundu ve uzun süre ekiplerin mühürleme işlemi yapmasına engel oldu.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dalaman’daki MOPAK İşletmesinin üretim alanının durdurulduğunu ve lisansının iptal edilip mühürlenmesi yönünde tebligat geldiğini hatırlatarak, “Valilik, Kaymakamlığımız ve Belediye arasında yazışmalar devam ediyor. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Milas’ta toplantısı olduğu için biraz gecikme oldu. Burası birinci sınıf bir tesis olduğu için işletmenin yetkisi de Büyükşehir olması nedeniyle buranın mühürleme işlemini Büyükşehir yapacak. İlçe Belediyesi olarak bizim yapmamız mümkün değil” dedi. Bir gün önce fabrikada incelemede bulunduklarını belirten Karakuş, “Dün burada vekilim Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve İlçe Başkanlarımızla beraber bir inceleme yaptık. İncelemeler sonunda burada neler olup bittiğini Çevre Şehircilik ve Büyükşehirden gelen arkadaşlarımızın tutanakları ile birlikte elimizdeki tüm verileri toplayarak Bakanlığımıza ilettik. Dün gece 12 civarında da Bakanlığımızdan lisansın iptal olduğu ve işletmenin faaliyetini durdurma kararı geldi. Burası bir bakkal dükkanı değil, fabrika olduğu için bir anda kesip atamıyoruz. Sadece üretim faaliyetinin durdurulması yönünde karar alındı, inşallah en kısa zamanda faaliyetini durduracağız” şeklinde konuştu.

Yangından çıkan ve günlerdir Dalaman ile Ortaca’yı kaplayan dumanın insan sağlığına zararlı olmadığını belirten Muhammet Karakuş, “AFAD ile Kaymakamımız görüşmesi sonucunda ölçüm yapıldı, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde olduğu bilgisi raporlandı. Fakat dumandan ister istemez bizimde ailemiz var, biz de Dalaman’da yaşıyoruz, etkilendik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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