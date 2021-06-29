Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde park ederek aşağıya indi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 07.30 sıralarında Fethiye-Muğla karayolu Göcek mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden sürücü Erdal Ö. yönetimindeki 07 ERH 35 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Kıvılcımı gören Erdal Ö. aracı emniyet şeridine çektikten sonra aşağıya inerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-06-29 22:45:18



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