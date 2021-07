Bodrum'da 'Dönüşüm Muhteşem Olacak' sloganı ile temizlik hareketi başlatıldı

Bodrum Belediyesi'nin atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konularında, birlikte proje ürettiği Kent Konseyi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Biyodizel Sanayi Derneği’nin de paydaş olarak katıldığı basın toplantısında, her mahalle için haftanın bir günü, geri dönüşüm atıklarının toplanacağı gün olarak ‘Atık Toplama ve Ayrıştırma Günü’ ilan edildi.



'Dönüşüm Muhteşem Olacak' sloganı ile yürütülecek olan temizlik hareketinin ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yenilikçi bir dizi uygulamasının tanıtıldığı basın toplantısında, ortak atık konteyneri, yeraltı konteynerleri, atık getirme merkezi, katı atık izleme merkezi, çöp saati uygulaması, temiz Bodrum mobil uygulaması, atık yağların toplanması, atık telefon hattı gibi uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.



Bodrum’un geri dönüşüm hikayesini birlikte başlatmak için bugün önemli bir adım attıklarını ifade eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, “Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile yürüttüğümüz farkındalık projesi kapsamında çekilen filmlerimizin kahramanlarından olan sokak temizleme görevlimiz Ahmet amcanın bize en büyük mesajı, toplumsal sorumluluğumuzu hepimize hatırlatmış olmasıydı. Her hangi bir yere atılan tek bir çöpün hayatımızı nasıl etkileyeceğini en iyi pandemi sürecinde anlamış olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir maske ya da eldivenin nasıl sağlık sorunlarına yol açabileceğini artık biliyorsak, çöp konteynerine atılmayan bir çöpün de benzer sonuçlar oluşturacağının artık farkındayız . Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, çöp üretimini en aza indirme, çöp toplama maliyetlerini düşürme ve geri dönüşüm konularında ne kadar başarılı olacağımıza inansak da bu önemli sorumluluk tek başımıza baş edebileceğimiz bir şey değil. Bugün her mahallemizde haftanın bir gününü, Atık Toplama ve Ayrıştırma Günü olarak ilan ediyoruz. Bahçe atığı ve eski eşyalar, plastik, metal, kağıt ve cam atıklar, pil ve atık yağlarımızı o gün gelene kadar sokağa çıkarıp bırakmayacağız. Böylece, hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturmadan geri dönüşüme büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Kurum olarak bizim yapacaklarımız kadar, birey olarak halkımızla bu toplumsal sorumluluğu paylaşacağımıza ve geri dönüşüm farkındalığı ile sokağı ve kenti temiz bir Bodrum’a kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz. Birçok yenilikçi proje ve paydaşlarımızın da katkıları ile Bodrum Temizlik Hareketi için biz hazırız. Yaptığımız çok güzel şeyler olduğu kadar, eksiklerimiz de bir o kadar var. Ama bizim pes etmeye niyetimiz yok. Mutlaka ama mutlaka Bodrum için atık toplama ve ayrıştırma sorununu sokaklardan başlayarak, evlerde de çözeceğiz. Bu konuda en büyük güvencemiz ise Bodrum halkının kentine karşı duyduğu sorumluluk duygusudur” diye konuştu.



Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 yıldır atık toplama yönetimiyle ilgili olarak yenilikçi fikirler geliştirip, bir farkındalık oluşturma çabasında olduklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Bunu Bodrum Belediyesi olarak tek başımıza 487 personelle günde 9 bin kilometre yol alarak 100’ün üzerinde araçla sağlıklı bir şekilde yapmamızın mümkün olmadığını görüyoruz. Bu noktada vatandaşımızın bizimle birlikte hareket etmesi, dayanışmayla beraber yola çıkmamız çok önemli. En azından bir başlangıç yapmak için yerel idareye bu noktada bir sorumluluk düştüğü aşikar. Çevre ile ilgili gerekli tedbirleri almak sadece kurum ve kuruluşların değil, vatandaşlarımızın da en büyük görevlerinden birisi. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına sokup bu noktada sorumluluk alması, kurumları harekete geçirme konusunda gerekirse baskı kurması en önemli hususlardan birisi. Bodrum Belediyesi olarak biz bir çoban ateşi yakıyoruz. Bunun ötesinde tüm çevre konularının bütüncül olarak değerlendirilerek tedbir alınması ve vatandaşların duyarlılığını da en yüksek seviyeye çıkarmak gerekiyor. Bu bakış açısıyla Bodrum’un çöp üretimini en aza indirmeyi ve bu amaçla öncelikle çöpü kaynağında ayrıştırmayı mutlaka başaracağız. Bunun için öncelikle her mahallemizin Atık ve Ayrıştırma gününü ilan ediyoruz bugün. Her mahallemizde, eski ev eşyaları, bahçe atıkları, plastik, metal, cam ve kağıt atıkları sadece bir güne özel toplanacak. Ama lütfen, o güne kadar siz de kalsın bu atıklar, kalsınlar ki sokağımız temiz Bodrum temiz kalabilsin” dedi.



Sıfır atık düşüncesinin imkansız olmadığını söyleyen ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Bodrum Kent Konseyi Atık Ayrıştırma Grubu Sözcüsü Songül Turan, “Biz bunu Bodrum’da başaracağız. Bugün de bunun en güzel kanıtı. Harika oldu inancımız tazelendi. Bodrum Belediyesi ile yapmayı planladığımız çok şey var, farkındalık videoları çekeceğiz, bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsev, vakıf olarak ilk olarak çöp üretiminin azaltılması sonra da üretilen çöpün doğru yere atılması konusunda bir davranış dönüşümü sağlamaya çalıştıklarını belirtirken, “Burada bu iş birliğinin içerisinde olmaktan ve burada bir farkındalık çalışmasında rol almaktan çok memnunuz. Bodrum çok özel, benzersiz bir yer, tüm dünya bu güzelliği görmeye buraya geliyor. Bizim de sahip olduğumuz bu değere daha fazla özen göstermemiz, çöpümüze sahip çıkmamız gerek” dedi.



Toplumda büyük ve bilinçsiz bir tüketim söz konusu olduğunun altını çizen Sanatçı Sertab Erener, “O kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var. Ayrıca kendimizi eğitmemiz gerekiyor. En başta da çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor. En azından okullardan başlayan ve birbirimize aktarabileceğimiz bir eğitimin yerleşmesi şart. Önümüzde olağanüstü büyüklükte bir canavar ve bu canavarla boğuşmak zorundayız” dedi.



Biyodizel Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın, bir farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını ve dernek olarak bu tarz bütün faaliyetlerin destekçisi olacaklarını söyledi.



Toplantının ardından Bodrum Belediyesi Çevre Gönüllülerine, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Biyodizel Sanayi Derneği tarafından eğitim verildi.



Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ile Emel Çakaloğlu, Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, Bodrum Kent Konseyi Başkan Vekili Feyhan Karslı, Bodrum Kent Konseyi Atık Ayrıştırma Çalışma Grubu Sözcüleri Nihat Uslu ile Songül Turan, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsev, Biyodizel Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın ve sanatçı Sertab Erener katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.