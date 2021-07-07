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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te “Deniz Temizliği Projesi” toplantısı yapıldı

İHA

Marmaris’te “Deniz Temizliği Projesi” toplantısı yapıldı

Marmara kıyılarını ele geçiren müsilaj tehlikesinin ardından Marmaris Körfezini koruma altına almak için Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MUTSO) konuyla ilgili iş birliği yapmak için toplantı gerçekleştirdi. MTO ve Su Ürünleri Fakültesi arasında körfez temizliği ve deniz çeşitliliğini korumak amacıyla bir dizi çalışma sıralandı.
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Dervis, MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Özdemir ve Doç. Dr. Tülin Çoker’in katılımıyla yapılan toplantıda özellikle atıkların sebep olduğu deniz kirliliği ve Marmaris çevresinde de görülen son dönemde sayıları giderek artan balon balığı gibi tehlikeli deniz canlısı türleri ile savaşmanın yolları arandı. Toplantıya ev sahipliği yapan MTO Başkanı Ayhan, turizmin temel taşlarından ilkinin deniz olduğunu belirtti. Özellikle iklim değişikliklerinden sonra denizlere daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Marmaris’te deniz turizminin başı çekmesiyle birlikte gelecek yıllarda turizmde ivme kaybetmemek için şimdiden kolları sıvamak gerektiğini belirtti. Ayrıca özellikle turizm işletmecilerine, hatta anaokulu seviyesinden itibaren genç kuşaklara, deniz temizliği ve biyolojik çeşitlilik konusunda eğitim verilmesinin çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi.
Havadaki oksijen oranına denizlerin büyük katkısı olduğunu dile getiren Başkan Ayhan, bu nedenle deniz temizliğinin hem beslenme hem yaşam alanı hem de ekonomik büyüme için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Başkan Ayhan;” Son yıllarda Marmaris turizminde istemediğimiz olayların gelişmesiyle beraber gerileme yaşıyor. Son olarak pandemi de turizmin tamamen durma noktasına gelmesine sebep oldu. Ancak biz de Oda olarak bu süreci kendimizi yenileme dönemi olarak değerlendirmek istiyoruz. Eğitimlere ağırlık verdik ve geri dönüşlerimiz çok olumlu oldu. Şimdi, Marmara kıyılarında görülen müsilajdan da ders alarak dünyanın en güzel koylarına ev sahipliği yapan Marmaris’te deniz kirliliğini önlemek, deniz canlısı çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Üyelerimize bu konuda gerek eğitimler vererek gerekse projelerimizle bu sürecin bir parçası olarak gelecek dönemde sahip olduğumuz bu muazzam değerleri korumak için çalışıyoruz” dedi.
Görüşme sırasında özellikle deniz altı turizmini ayakta tutabilmek için önlem alınması gerektiğinin altını çizen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, yıllardır devam eden atık yönetimi sorunları, çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi problemlerin Marmaris’te biyolojik çeşitliliği gözle görülür şekilde azalttığını söyledi. Bu konuda özellikle turizm yapan işletmelere eğitim verilmesinin problem oluşmasının önüne geçebilecek önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Dekan konuşmasında ayrıca, Sualtı Müzesi gibi Marmaris’in geçmişe dayalı tarihi değerlerinin sergilenebileceği bir projenin de turizme büyük katkısı olacağını belirtti.
Marmaris’teki balık ve deniz ürünü çeşitliliğinin giderek artan deniz anası ve balon balığı nüfusuyla tehdit altında olduğunu söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Özdemir ve Doç. Dr. Tülin Çoker, balıkların yuvalanma alanlarının tespit edilmesinin gelecek dönemlerde bu istilacı balıklarla savaşmak için ilk eylem planı olduğunu söylediler. Özellikle Marmaris’te sahil bandına yapılan yeni iskele ve yapılaşmaların bu türler için yeni yuvalanma alanları oluşturarak denizi ve tatilcileri tehdit altında bıraktıklarına dikkat çekildi. Oldukça zehirli olabilen deniz anası türlerinin kontrol altına almak ve güvenli turizm anlayışına sahip çıkmak için bu alanda tespit, önlem ve yok etme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi ise, deniz turizminin bu türlerin tehdidi altında olduğunu doğrulayarak sahil bandına ve plajlara sağlık kabini kurularak ilk yardımı hızlandırmanın aciliyetine dikkat çekti. Bazı türlerin zehrine ilk müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Killi, bu konuda otel işletmelerine ve görevli personeline eğitim verilmesinin de faydalı olacağını vurguladı. Düzensiz ve programsız yapılan kıyılardaki yapılaşmalarının deniz analarının çoğalmasına zemin hazırlaması nedeniyle çoğalmalarını sağladığını belirten Killi, özellikle insan sağlığını da tehdit ettiklerini belirtti.
Toplantının sonunda MTO ve Üniversite iş birliğinde Marmaris Körfezi Fizibilite Raporu hazırlanması kararlaştırıldı. Marmaris’in deniz temizliği ve deniz canlısı çeşitliliği konusunda alınabilecek önlemlerin netleştirilmesi için öncelikle saha araştırması ve fizibilite raporu hazırlanmasına karar verildi.

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