Çocuklar eğlenirken öğrendi Muğla’da doğa ve bilim kampı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Türdü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 'Doğa Bilim Kampı' düzenlendi. Ülke genelinden 46 öğrenci Muğla’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi, eğitici ve öğretici faaliyetlere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.



Köyceğiz Kulak Mesire Alanında gerçekleştirilen kampa ülke genelinden 46 öğrenci ve 15 eğitmen katıldı. Açılış töreninin ardından öğrenciler takımlara ayrıldı ve çadırlarını kurdu. Kamp programı kapsamında öğrenciler, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını inceledi, teleskopla uzay gözleme, pusula kullanma ve yön bulma, rüzgarın doğa üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemleme, erozyonla mücadele örneklerini inceleme fırsatı buldu. Kampta eğitici zeka oyunları oynayan öğrenciler; Dalyan, İztuzu, Ekincik, Sultaniye Kaplıcaları, Ağla Yaylası, Göçkeova Göleti, Sarıgerme, Fethiye ve Marmaris’i görme şansı yakaladı.



Türdü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Erdoğan, doğa bilim kampının 4 yıldır kulübün faaliyetleri arasında yer aldığını söyledi. Kamp sayesinde öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama şansı bulduğunu belirten Erdoğan, “Fen Bilgisi, resim, teknoloji tasarım ve drama öğretmenlerimizin yönlendirmeleri eşliğinde gruplara ayrılan çocuklar çeşitli etkinlikler yapıyorlar, eğitimlere katılıyorlar. Kampta öğrencilerimize AFAD tarafından doğal afetler konusunda bilgilendirme de yapıldı. Muğla’nın yanı sıra Tunceli, Ankara, İzmir, Aydın’dan gelen öğrencilerimiz kampa katıldı. Korona virüs tedbirlerine uyarak kampımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



Sokak hayvanları için barınak

Kampa katılan öğrencilerin sosyal sorumluluk projesine imza attığını ifade eden Erdoğan, “Kampa geldiğimizde öğrencilerimiz çevredeki sokak hayvanlarını fark ettiler, temin ettiğimiz malzemelerle kendi tasarımlarını yaparak sokak hayvanları için barınak yaptılar. Kampın ardından bölgeden ayrılırken bu barınakları uygun yerlere yerleştireceğiz. 7 günlük kampın ardından çevre temizliğimizi yaparak alandan ayrılıyoruz. Ayrıca kampımızdan haberdar olan bir büyüğümüz bize Nutuk temin etti. Kampa katılan öğrencilerimize Nutuk hediye ettik” ifadelerini kullandı.



Günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm

Fen Bilgisi öğretmeni Rabia Kullapçı, kamp faaliyetleri kapsamında öğrencilerin bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik becerilerinin gelişmesini amaçladıklarını aktardı. Projelerin ihtiyaçtan doğduğuna değinen Kullapçı, “Öğrencilerimizin günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlere çözüm bulmalarını istedik. Eğitici ve öğretici faaliyetleri yarışma şeklinde yapınca çocuklarımız aynı zamanda eğlenceli vakit geçiriyor. Bunun yanında düşünme becerilerini de arttırıyorlar" dedi.



Öğrencilerin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler veren Kullapçı şöyle devam etti; “Öğrencilerimiz deniz kaplumbağaları ile ilgili bilgi aldı, Sultaniye Kaplıcalarında kapalı alandaki akustik ve yer altı sularının nasıl oluştuğunu öğrendiler. Harita yardımı ile yön bulma etkinliği yaptık. Pusula eğitimi aldılar, yönleri ve dereceleri öğrendiler. Deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için ışık kirliliğini azaltmak amacıyla sokak lambası tasarladılar, oyun hamuru ve raptiyelerle suyun üzerinde kalabilen gemi tasarladılar. Hologram tasarladılar, 2 boyutlu nesnelerin 3 boyutlu hale gelmesini gördüler ve çok heyecanlandılar. Şarj istasyonu tasarladılar.”



Kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 5’inci sınıf öğrencisi Berrin Su Yüksel ise hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini vurguladı.

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