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Bodrum'da kimyasal üretim fabrikası yakınındaki yangında faciadan dönüldü

DHA

Bodrum'da kimyasal üretim fabrikası yakınındaki yangında faciadan dönüldü


Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk arazide çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü. Kimyasal üretim fabrikası ve kereste imalathanelerinin yakınında çıkan ve iş yerlerine metreler kala kontrol altına alınan yangında facianın eşiğinden dönüldü. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın, dün saat 19.00 Bitez Mahallesi Beyirkırlar mevkisinde Kereste imalathaneleri ve kimyasal üretim tesisinin yakınındaki boş arazide çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi kereste imalathanesinde çalışan işçiler yaptı. Bölgede çalışma yapan bir firmaya ait kepçe yardımı ile yangının kerestelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Durumun bildirilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 5 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken,  yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. 1 hektarlımk alanan zarar gördüğü yangının çekış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
'1 METRE KALA HAVAYA UÇACAKTIK'
Yangının çıktığı noktada bulunan kimyasal üretim fabrikası sahibi Mustafa Güneri, "Her yıl burada yangın çıkıyor. Bilinçsizce atılan bir sigara izmariti bakın nelere mal oluyor. Saniyeler ile büyük bir felaketten kurtulduk. İşyeri çalışanları bağrışmaları duyunca fabrikamıza 1 metre kala çıkan yangına su bidonları ile hortumlarla müdahale etmişler. Rüzgarın ters yönde esmesi büyük bir facianın önüne geçti. Yangın bizim üretim tesisine sıçrasaydı patlama meydana gelir ve felaketin büyüğüne neden olurdu. İnsanları bu konuda bilinçli olmaya çağırıyorum" dedi.
'BİR ANDA BAĞRIŞMALAR DUYDUM'
Yangının çıktığı arazinin sahibi Murat Balkan ise "Evde misafirlerle çay içiyorduk. Sesleri duyunca geldiğimde yangın büyümüştü. Burada çalışan işçiler yoğun çaba göstermiş, rüzgarın ters esmesiyle birlikte yangına müdahalede baş edemediler. İtfaiye ekipleri erken müdahale ile söndürdü." diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-07-14 00:48:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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