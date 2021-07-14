Bodrumspor'dan iki imza

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, dış transferde 2 oyuncuyla el sıkıştı. Yeşil-beyazlılar, Sarıyer'den 33 yaşındaki kaleci Ali Türkan ve Silahtaroğlu Vanspor'dan 28 yaşındaki sağ bek Üzeyir Ergün'le sözleşme imzaladı. Takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcu için yapılan açıklamada, "İki oyuncumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-07-14 12:20:06



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