Muğla’da 15 Temmuz etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Muğla’da Menteşe-Marmaris arası bisiklet yarışı ve Şehitlik Mezarlığı ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin önemli ayaklarında Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinliklerde bu yıl ilk defa MenteşeMarmaris arası Bisiklet Federasyonu faaliyeti kapsamında puanlı bisiklet yarışı düzenlendi. Türkiye’nin 27 ilinden toplam 212 bisiklet sporcusu yaklaşık 60 kilometre pedal çevirdi.

Menteşe Cumhuriyet Meydanında Vali Orhan Tavlı tarafından verilen bisiklet yarışının startı Marmaris’te sona erecek. Bisiklet yarışının Federasyon faaliyeti kapsamında düzenlendiğini belirten Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilimiz genelinde 42 spor faaliyeti ile gençlerimizi ve tüm halkımızı spor etkinliklerinin içine aldık. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Bisiklet Federasyonu kapsamında ilk defa puanlı olarak da yapılan bu yarışa 27 ilimizden 212 sporcumuz katılıyor. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra Marmaris’te son bulacak” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehir Yeni Mezarlığındaki ‘Şehitlik Mezarlığı’ ziyaret edildi. Vali Orhan Tavlı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitlik mezarlığında Vali Orhan Tavlı ve diğer katılımcılar şehitlerin mezarına karanfil bıraktıktan sonra şehitler için Kur’anı Kerim ve dualar okundu.

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