Muğla’nın 'uçan göz'ü 15 Temmuz şehit ve gazileri için havalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yaz sezonunda hizmet vermesi için Muğla Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen helikopter 'uçan göz' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için havalandı. Helikopter 15 Temmuz'un 5. yılı dolayısıyla Şehitler Meydanı'nda sirenler çalarak 5 tur attı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında bisiklet yarışlarının havadan takibi ve genel trafik uygulaması da yapan helikopter aynı zamanda uygulama da yaptı. Helikopterde bulunan Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı üzerinden geçerken "Bugünkü uçuşumuz 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar için. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar hainler ile mücadele edeceğiz vatanımız için canımız feda. Hainlere fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Gün içinde Marmaris’ten kalkarak yaz sezonu boyunca trafik, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik, göçmen kaçakçılığı ve kaçak yapıların tespiti gibi olaylarda havadan denetim ve kontrolleri sağlayan helikopter Marmaris’teki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nın üzerinde 5. yıl münasebeti ile sirenler çalarak 5 tur attı.

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