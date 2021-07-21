Köyceğiz'de 1 hektar orman yandı

Rize için çok kritik uyarılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 5 arazöz ve 20 işçiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

2021-07-21 15:20:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.