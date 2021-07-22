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Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu Dünya Yıldızlar Güreş şampiyonasında Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu kadınlar 57 kiloda dünya şampiyonu oldu.

İHA

Muğlalı sporcu İlyasoğlu dünya şampiyonu Dünya Yıldızlar Güreş şampiyonasında Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu kadınlar 57 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Ülkemizi 57 kg’da temsil eden Selvi İlyasoğlu ABD’li Marina Cosme’yi 60 çeyrek finalde Moğol rakibi Byambasuren’i 43, yarı finalde de Avrupa 2’ncisi Rus rakibi Angelina Pervukhina’yı 52 yendi. Güreşçimiz finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mücadele etti.
Selvi İlyasoğlu dünya şampiyonu oldu
Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr’ı 40 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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