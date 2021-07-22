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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Ülkemizi 57 kg’da temsil eden Selvi İlyasoğlu ABD’li Marina Cosme’yi 60 çeyrek finalde Moğol rakibi Byambasuren’i 43, yarı finalde de Avrupa 2’ncisi Rus rakibi Angelina Pervukhina’yı 52 yendi. Güreşçimiz finalde İsveçli Tindra Olivie Dalmyr ile mücadele etti.

Selvi İlyasoğlu dünya şampiyonu oldu

Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr’ı 40 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

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