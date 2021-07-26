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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te zeytinyağı kutusundan esrar çıktı

İHA

Marmaris’te zeytinyağı kutusundan esrar çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polislerin ilçe otogarında yaptığı şok uygulamada zeytinyağı kutularına saklanmış 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ilçe otogarında şok uygulamalar esnasında hareketlerinden şüphelendikleri 43 yaşındaki H.K' yı durdurdu. Narkotik köpeği Koko H.K’nın çantasına tepki verdi. Tepki üzerine çantayı açan polisler iki adet zeytinyağı kutusu buldu. Kutuların kapaklarını açınca içinden esrar maddesini bulan polisler H.K yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.

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