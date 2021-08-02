Kavaklıdere yangını büyüyor Makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçradı

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Aydın’ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırındaki makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Başalan Mahallesi Viranaltı mevkii ile Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Burnugaz mevkii sınırında yer alan makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile yangının Kavaklıdere istikametine doğru ilerlediği öğrenilirken, bölgede bulunan sık çam ormanlarının bulunduğu alana ilerliyor. Yangına karadan müdahale devam ediyor.

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