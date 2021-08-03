Seydikemer yangını tekrar başladı Üç mahalle tahliye ediliyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde dün gece yarısı dört ayrı noktada çıkan ve kontrol altına alınan bölgede çıkan yangın büyüyerek etkisini arttırırken, üç mahallenin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Bölgedeki vatandaşlar alevlerle mücadele için seferber olurken, ekiplerin özverili çalışması ile yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam ediyordu. Yangının kontrol altına alındığı bölgede tekrar parlayan alevler, bir anda büyüyerek etkisini arttırdı. Yangının etkisini arttırması üzerine Dere, Bayır ve Çökek mahallelerinin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi. Seydikemer'deki yangına bir helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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