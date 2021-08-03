Çökertme'de rüzgarın etkisiyle alevler bir anda yükseldi

Bodrum'da bir yangın daha!

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağarken, ekiplerin kahramanca müdahalesi sonucu alevler evlere sıçramadı.



28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken alevler Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesi'ne dayandı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle ünlü Çökertme koyundaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Alevler, Geren mevkiinde akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine iyice yaklaşan alevler, ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde binalara ulaşamadı.

Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.

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