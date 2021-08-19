Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.26'da, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'nın 42,98 kilometre açığındaki deprem, yerin 15,02 kilometre derinliğinde oldu. Öte yandan saat 14.36'da yine aynı bölgede bu kez 3.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-19 15:06:20



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