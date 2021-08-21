Sibel Can’a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sibel Can’a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz

İHA

Sibel Can’a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz

Ünlü sanatçı Sibel Can, Bodrum antik tiyatroda konser verirken bir anda karşısında Bülent Ersoy'u görünce şok oldu.
Güzel sanatçı Sibel Can iki gün üst üste sahne aldığı Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi’ndeki konseri sırasında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Konser devam ederken, gizlice kulise giderek hazırlanan Diva lakaplı Bülent Ersoy, bir anda Sibel Can’ın sahnesine geldi. Hem Sibel Can’a hem de dinleyicilere büyük bir şok yaşatan Diva, izleyicilerin yoğun alkışları altında Sibel Can’a sarılarak, “Seninle iftihar ediyorum. Türk Müziği’ne olan sevgin, her sahnende özel bir bölüm olarak müziğimize sahip çıkmanı takdirle karşılıyorum. Sahne adabın, büyüğüne, küçüğüne olan sevgin, asil duruşun hiç kimsede yok. Size ebedi bir saygım ve sevgim var canım kızım” dedi. Sözlerini “kadın gibi kadın’” diyerek bitiren Diva, daha sonra ‘Senede Bir Gün’ şarkısını Sibel Can ile birlikte söyledi. Bu unutulmaz düete şahit olan izleyicilerin yoğun alkışları arasında Sibel Can ise “Benim için çok güzel bir sürpriz, unutulmaz bir hatıra oldu. Şeref verdiniz sahneme” diyerek Bülent Ersoy’a teşekkür etti.
Ünlü konuğun yaptığı güzel sürprizden sonra konserine kaldığı yerden devam eden Sibel Can, yaklaşık üç saat kaldığı sahnesinde birbirinden güzel eserleri okuyarak misafirlerinin yaz akşamlarını unutulmaz kıldı. Amor Gariboviç’in konserler için özenle hazırladığı elbiseleriyle sahne alan Sibel Can, 29 Ağustos’ta yeniden İstanbul’daki dinleyicileri ile buluşmak için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozağaç yangın bölgesinde çevre temizliği Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi tarafından Kozağaç Mahallesindeki yangın bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
YEREL HABERLER Kozağaç yangın bölgesinde çevre temizliği Menteşe ...
Bülent Ersoy'dan Sibel Can'a sahne sürprizi
YEREL HABERLER Bülent Ersoy'dan Sibel Can'a sahne sürprizi
Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Ölüdeniz manzarasındaki et pişirme videosuyla müşterileri ikiye katladı
YEREL HABERLER Ölüdeniz manzarasındaki et pişirme videosuyla ...
Bodrum’da 3. Kadın Buluşması gerçekleşti Ahmet Aras: "Öncelikli hedefimiz, şiddetsiz, eşitlikçi bir kent oluşturmak"
YEREL HABERLER Bodrum’da 3. Kadın Buluşması gerçekleşti Ahmet Aras: ...
Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Köyceğiz'de orman yangını - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Köyceğiz'de orman yangını - Ek fotoğraflar
Bakan Ersoy, Marmaris'te turizmcilere destek konusunu görüştü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Marmaris'te turizmcilere destek konusunu ...
Bakan Ersoy: "Yiten ormanlarımızı en kısa sürede yeşertecek, geleceğe çok daha güçlü hazırlanacağız" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris’te bankacılılar ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "Yiten ormanlarımızı en kısa sürede ...
Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile ...
Köyceğiz'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Köyceğiz'de orman yangını (2)
Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar Muğla Marmaris’i etkisi altına alan orman yangını uzun uğraşlar sonucu söndürüldükten sonra ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekibi kurucusu Zahrettin Çelik ve ekibi yanan ormanlara mama ve yem bırakıyor.
YEREL HABERLER Yanan sahalara hayvanlar için yem bırakıyorlar Muğla ...
Köyceğiz'de orman yangını
YEREL HABERLER Köyceğiz'de orman yangını
Kabus geri döndü Köyceğiz’deki yangın yeniden başladı
YEREL HABERLER Kabus geri döndü Köyceğiz’deki yangın yeniden başladı
Kavaklıdere’ye 3 atıksu arıtma tesisi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında Kavaklıdere’ye 3 atıksu arıtma tesisi yapılacak.
YEREL HABERLER Kavaklıdere’ye 3 atıksu arıtma tesisi Muğla ...
Datça’ya 25 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı
YEREL HABERLER Datça’ya 25 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı
TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimlerimiz canla başla çalışıyor” Meslektaşlarının çalışmalarını yerinde görmek için Muğla'ya gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, orman yangınlarından etkilenen evcil ve yaban hayvanlarının Türk veteriner hekimleri tarafından tedavi bakımlarının devam ettiğini açıkladı
YEREL HABERLER TVHB Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimlerimiz canla ...
Seydikemer’e ilk kadın kaymakam atandı
YEREL HABERLER Seydikemer’e ilk kadın kaymakam atandı
3. Kaleiçi Etkinlikleri İncesaz konseri ile devam etti Bodrum Kalesi’nde İncesaz akşamı
YEREL HABERLER 3. Kaleiçi Etkinlikleri İncesaz konseri ile devam ...
Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları ...
Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Bitkisel Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
YEREL HABERLER Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu Menteşe ...
Müşteri gibi geldi, etrafı kolaçan etti ve belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı
YEREL HABERLER Müşteri gibi geldi, etrafı kolaçan etti ve belindeki ...
Başarım Sensin Derneği'nden yangında etkilenen gençlere büyük destek
YEREL HABERLER Başarım Sensin Derneği'nden yangında etkilenen ...
Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak
YEREL HABERLER Bodrum halk konserlerine yıldız isimler yağacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.