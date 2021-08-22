Fethiye'de annesini öldüren şüpheli adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Gülten Durmaz'ı (61) çıkan tartışma sırasında 10 yerinden bıçaklayarak öldüren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Durmaz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-08-22 20:25:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.