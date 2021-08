Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı Çöp konteynerini devirip içinde ilaç kutusu aradılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenen kedi ve köpeklerden bazıları öldü, bazıları yaşam mücadelesi veriyor. Ölen can dostları için mezar kazan mahalleli, çöp konteynerinden buldukları ilaçlarla birlikte suç duyurusunda bulunacaklar.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Alarga Sokak üzerinde mahalle sakinleri tarafından bakılan kedi ve köpekler 2 gündür yol kenarlarında can çekişir halde bulundu. Mahalleli, zehirlendikleri anlaşılan kedi ve köpeklere kendi imkanlarıyla müdahale edip, ardından veterinere götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 4 kediden 3’ü, 4 köpekten de 2 tanesi kurtarılamazken, diğerleri kurtarılmaya çalışılıyor.



Ölen canlar için mezar kazdılar

Mahallelerinde baktıkları kedi ve köpekleri zehirlenen vatandaşlar ölen canlar için mezar kazdılar. Aylarca baktıkları hayvanların cansız bedenlerini toprağa veren mahalleli, olayın faillerinin bulunması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söylediler.



Çöp konteynerini devirip ilaç kutusu aradılar

Gece saatlerinde yol kenarında bulunan zirai ilaç kutularının çöp konteynerine atıldığını öğrenen mahalleli, konteyner içinde dakikalarca ilaç kutularını aradı. Konteyneri devirdikten sonra çöplerin altını üstüne getirip ilaç kutularını bulan vatandaşlar, hayvanların tedavilerini yapan veterinerlerden gelecek raporla birlikte suç duyurusunda bulunacak.



Ayran içirerek kurtardı

Zehirlenen 4 kediden 1 tanesini ayran içirerek kurtaran Ümit İsar, yaptığı açıklamada, “Mahallemizdeki acı olayda bir kediye müdahale etme şansım oldu. Kediye zorla da olsa ayran içirdim. Sabah yaşadığını görünce çok mutlu olduk. Böyle hayvan sevmeyen insanlarla bir arada yaşamak bizi gerçekten üzüyor. Mahalle halkı olarak bu konuda çok üzgünüz” dedi.



Elleri ile beslediği can dostları için mezar kazdı

Ölen canlar için mezar kazan Hakan Oba da yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Burada bir gün önce 2 köpeği zehirlemişler. Bir tanesini barınağa götürüp kurtarmışlar, fakat diğeri vefat etmiş. Dün akşam da 2 köpeğimizi zehirlediler. 2 köpeği alıp hayvan hastanesine götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda sağlık durumları iyi. Fakat sabahleyin kalktığımızda 3 kedimizi daha kaybettiğimizi gördük. Yine aynı şekilde kimyasal ilaçla zehirlenmişler. Az önce onları gömdüm. Umarız bundan sonra daha fazla olayla karşılaşmayız. Gerekli önlemlerin alınması için de buradan bütün arkadaşlara, mahalle sakinlerine, yetkililere sesleniyoruz. Kimin zehirlediği belli değil ama peşindeyiz, araştırıyoruz. En kısa zamanda inşallah buluruz. Adli mercilerle iletişime geçip gerekli şeylerin yapılmasını sağlamaya çalışacağız.”



“Bulduğumuz ilaç kutuları ile suç duyurusunda bulunacağız”

Deniz Adısönmez adlı hayvansever de çöp konteynerinden buldukları zirai ilaç kutularından yola çıkarak failin bulunması için suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek şöyle dedi:

“2 gün üst üste bütün sokak kedilerimiz ve köpeklerimiz zehirlendi. Dün gece saat 12.00 civarında bir arkadaşımız zirai ilaçları bulmuş. 2 tane köpeğimiz tedavide. Veterinerlerden gerekli raporları alıp suç duyurusunda bulunacağız. Bütün mahallede böyle bir durum var. Sistematik olarak hayvanlarımız zehirleniyor. Suç duyurusunda bulunup kimin zehirlediğini bulmaya çalışacağız. Köpeklerimizin karneleri var. Sağlıklı köpekler, sahipli köpekler. Dolayısıyla bunun bir yaptırımı olacaktır.”

