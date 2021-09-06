Yangınlar Marmaris Çam Balını olumsuz etkiledi Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, yanan bal ormanları sahası nedeniyle coğrafi tescilli Marmaris Çam balı üretiminde rekolte düşüklüğü yaşanabileceğini, fakat üreticinin yeni sahalarda çam balı üretimi ile rekolte kaybını en az seviyede tutmak istediklerini açıkladı.

Marmaris yangını sonrası coğrafi işaretli Marmaris Çam balı üretiminin uzun yıllar üretiminin tehlikede olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, rekolte kaybının yaşanabileceğini, ama Marmaris Çam balı üretiminin devam edeceğini açıkladı.

Dünya’nın en önemli çam balı üretim merkezlerinin başında gelen Muğla, Aydın ve Antalya’da meydana gelen orman yangınlarının tabiatın dengesinin yanı sıra birçok sektörü olumsuz etkilerken, bal ormanları da bu yangınlardan zarar gördü. Marmaris Çam balı için Anadolu’nun bir çok şehrinden gelen arıcılar için 374 bin kovan kapasiteli bin 365 arı konağının 881 noktası yandı. Bu da yüzde 64 arı konaklaması için yanan ormanlık alan olduğu açıklandı. Yangından zarar görmeyen alanlara arıcılar çam balı için üretim yapabilecek.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan odalarına kayıtlı 614 arıcının, 145 bin kovanı olduğunu ve Anadolu’dan gelen arıcıların Adaköy, Armutalan, Beldibi, Karacasöğüt, Çamlı, Çamdibi, Çetibeli, Yeşil Belde alanlarında arı konaklarının olduğunu belirtti.



"Milli Parklar alanlarında kovan konaklamaları oluşturulacak"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, "Marmaris çam balı 1500'lü yıllardan itibaren yöremizde üretilmektedir. Marmaris çam balı bitmez. Marmaris’in ya da ormanlarının ilk gördüğü yangın değildir. Umarız sonuncusu olur. 8 gün süren büyük bir afet yaşadık. Bunun sonuncunda çam balımızın üretiminin yapıldığı ormanlarda ağaçlarımız zarar gördü. Ama mevsimsel sebeplerden dolayı zaten kovanlarımızın yüzde 98’i Marmaris’te değildi. 145 bin kovanımız var ve bunun 141 bini yayladaydı. O nedenle yangın felaketine maruz kalmadı. 4 bin civarında kovanımız zarar gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yayladan dönmek üzere olan kovanlarımıza ve arıcılarımıza yeni yerler açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız yanan ormanlar yerine milli parkları devreye sokmuş durumunda. Gelen arıcılarımızın kovanları en uygun yerlere yerleştirecek. Marmaris çam balı üretime devam edecek" dedi.



"Bal üreticilerinin mağduriyetleri hassas noktamız"

Yangından zarar gören arıcıların malzemeleri, ekipmanları hakkında bilgi veren MTO Başkanı Ayhan, "Bu konuyla ilgili Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir yardım kampanyası var. Şu anda konuyla ilgili olarak hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanınca Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkıları ile yanan ekipmanların yenilerini sağlayacağız" dedi.



Rekolte kaybını en düşüğe getirmek için çalışıyoruz

Ayhan, 2021 yılı çam balı rekoltesi ile ilgili henüz bal sağımı yapılmadığını belirtirken, "Birinci kesimler yapıldı. Birinci kesimde, kovanların Anadolu’dan gelmiş olması sebebiyle zaten çiçek balı oranı yüksek oluyor. Marmaris’e geldikten sonra ikinci ve üçüncü kesimler yapılacak. Çam balımız illa bir rekolte kaybı yaşanacaktır. Bunu minimum seviyede tutmak için çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.



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